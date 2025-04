Belen ha scritto una lettera per Santiago, suo figlio, che oggi compie 12 anni. Tra le reazioni degli utenti c’è anche quella di Emma.

In casa Rodriguez il 9 aprile è un giorno importante: si tratta del compleanno di Santiago, il primogenito della conduttrice argentina e dell’ex compagno Stefano De Martino. Belen ha deciso di fare gli auguri a suo figlio pubblicando un bellissimo post sul suo profilo Instagram, generando affettuose reazioni nel pubblico.

Tuttavia, gli utenti hanno subito notato un dettaglio: tra le reazioni al post c’era anche quella di Emma Marrone, ex storica di Stefano.

Belen Rodriguez ospite nelprogramma TV Sta Sera C’è Cattelan ad aprile 2024 – notiziemusica.it

La lettera di Belen a Santiago

Il post pubblicato dalla conduttrice è una foto di Santiago mentre dorme. A corredo una bellissima dedica: “12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi“.

“Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz compleaños“, si legge in fondo alla lettera.

La reazione di Emma Marrone

Sono stati moltissimi i followers che hanno commentato il post di Belen per fare gli auguri a Santiago. Tra questi, un utente è saltato all’occhio di tutti: si tratta proprio di un mi piace di Emma Marrone, cantante con cui Stefano De Martino ha avuto in passato una relazione.

La coppia, nata nel 2009 ad Amici, aveva interrotto bruscamente ogni rapporto a causa del tradimento di Stefano con Belen. Ormai sono passati anni, tant’è vero che la stessa cantante negli ultimi tempi è stata vista nuovamente in compagnia di Stefano. Ciò nonostante, tra l’ex coppia di Amici non c’è alcun ritorno di fiamma: come dichiarato da Emma a Sta Sera Tutto è Possibile, i due sono legati solamente da una bellissima amicizia.