Damiano David ha partecipato a La Revuelta, noto talk show spagnolo condotto da David Broncano. Durante le riprese, il cantante si è prestato a giochi, scherzi e ha dovuto rispondere ad alcune domande molto personali…ecco che cosa è successo.

Ma la risposta non è bastata a David, il quale ha proseguito: “Ma noi vogliamo più dettagli. Vorremmo le volte precise, quindi un punto per ogni volta e metà punto quando hai fatto tutto da solo. Dicci la somma totale che me la segno su questo foglio di carta“.

Con non poco imbarazzo, Damiano ha cercato di accontentare il conduttore sparando un numero a caso: “Non lo so, giuro non lo so. Dieci? No, non lo so“, per poi proseguire: “Dai venticinque punti. Ma tu non sai come ho ottenuto questo punteggio totale… con cinquanta volte. Ma alla fine un punto è sempre un punto“.

Di seguito il video dell’intervista.