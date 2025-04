Renato Zero è finito al centro di una polemica. Il motivo? Pare che si sia nascosto da un fan che l’ha riconosciuto per strada.

Che Renato Zero non ami essere ripreso in momenti privati è noto a tutti. Tuttavia, questa sua scelta ha sempre generato non poche polemiche tra i fan e questa volta non è da meno. Infatti, di recente un utente ha pubblicato un post in cui si è sfogato dopo aver incontrato il cantante.

Renato Zero si nasconde: il video virale

Nel video pubblicato su Instagram si vede Renato Zero per le vie del centro di Roma in compagnia di due amiche. Tuttavia, dopo essersi accorto della presenza del fan intento a catturare la scena con la fotocamera, il cantante si copre il volto per poi “fuggire via”.

Il video è andato virale nel giro di poco e non sono mancati molteplici commenti da parte degli utenti. “Si dimenticano che, se oggi sono personaggi, è solo grazie al pubblico, cafone“, scrive uno. “Grande artista… ma antipatico tanto… irriconoscente come pochi“, aggiunge un altro. Parole molto dure che tuttavia hanno trovato il consenso di molteplici fan, probabilmente rimasti delusi dall’atteggiamento poco disponibile del cantante. Renato Zero

La difesa dei fan

Ciò nonostante non sono mancate le parole di chi, invece, ha deciso di difendere il cantante. Infatti, alcuni utenti hanno voluto sottolineare che nonostante sia un personaggio pubblico, abbia comunque il diritto di vivere la sua vita nella privacy, senza necessariamente doversi fermare per foto e autografi.