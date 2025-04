Rihanna è di nuovo incinta? L’indiscrezione bomba

Alcuni fan sostengono che la cantante sia incinta del terzo figlio. Pare che le voci provengano da una persona vicina a Rihanna.

Le gravidanze di Rihanna hanno sempre generato un certo clamore nel pubblico. Nel 2022 la cantante barbadiana ha dato alla luce il suo primogenito, mentre nel febbraio 2023 ha reso pubblico a tutti di aspettare il secondo figlio, nato qualche mese dopo.

Da quel momento Rihanna si è dedicata al 100% al lavoro, tant’è vero che potrebbe essersi concentrata a produrre il suo nuovo album.

L’indiscrezione sulla gravidanza di Rihanna

Tuttavia, di recente la cantante è tornata nell’occhio del ciclone a causa di una dichiarazione fornita da una persona a lei molto vicina. Queste le parole riportate da Heat Magazine: “Dice che è sorpresa dalla bellezza della maternità. Diceva sempre di volere tre o quattro figli, ma di recente questo numero è almeno raddoppiato. In questi mesi addirittura sta parlando di averne dieci!“.

Ma non solo. Un’altra voce ha dichiarato: “Lei ha compiuto 37 anni quest’anno e le piacerebbe avere altri figli… È passato del tempo dall’ultima gravidanza ed è pronta ad affrontare tutto un’altra volta e, naturalmente, non è un segreto che le piacerebbe avere una bambina, quindi questo fa parte della spinta per riprovarci“. Rihanna

Le supposizioni dei fan di Rihanna

Gli stessi fan di Rihanna hanno cominciato a fare delle supposizioni circa le condizioni della cantante. Secondo alcuni sarebbe in attesa di un terzo bambino: “Questa volta non è uno scherzo, aspetta davvero un altro figlio“, ha scritto un utente. “Ha lo stesso viso delle prime gravidanze“, ha aggiunto un altro.

Ma cosa ha spinto i fan a fare queste supposizioni? L’outfit sfoggiato dalla cantante durante un evento per Sephora a Parigi. Per l’occasione Rihanna ha optato per un look coprente, caratterizzato da abiti che non segnavano l’addome.

Ad ogni modo al momento l’artista non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione, pertanto sarà necessario attendere un eventuale annuncio ufficiale.