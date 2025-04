Fedez sta lavorando in studio a nuove canzoni. In un post su Instagram lascia ai fan un’indizio che potrebbe essere una provocazione.

Fedez è solito lasciare ai fan dei piccoli spoiler sulle canzoni che sta scrivendo. Proprio qualche giorno fa, ha pubblicato una parte di testo di una canzone in produzione in cui parla di una donna. Ha fatto la stessa cosa anche ieri 7 aprile, pubblicando sulle storie di Instagram qualche strofa di un nuovo brano su cui sta lavorando. Ecco cosa sta succedendo.

L’indizio di Fedez

Nella storia di Instagram si vede Federico inquadrare lo schermo del computer su cui sta lavorando. Nonostante il breve video, è possibile sentire alcune parole di questa nuova canzone: “Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro; Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo; Hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro; Pensavo fosse amore invece era un lavoro“.

Ma non solo. Di primo impatto sembra che la nuova canzone sia in realtà la rivisitazione del celebre brano “Pensavo fosse amore e invece…”, pubblicato dal rapper nel 2014.

Fedez

A chi è dedicato il nuovo brano di Fedez

I fan si sono immediatamente chiesti a chi fosse dedicata la nuova canzone. È quasi certo che la destinataria del testo sia una donna amata da Federico, ma non è chiara quale sia la sua identità. Se alcuni hanno pensato a Chiara Ferragni, sua ex moglie, molti altri hanno ipotizzato un altro nome. Quello di Angelica Montini, la giovane con cui Fedez ha avuto una storia clandestina.

In effetti, Angelica è diventata la musa per molte canzoni pubblicate dal rapper di recente. Basta pensare a “Bella Stronza”, la cover portata a Sanremo 2025 e cantata in compagnia di Marco Masini. Seppur Fedez non abbia mai specificato a chi fosse dedicata, sono stati in molti a pensare che si trattasse proprio per Angelica.