Sanremo 2025: le reazioni dei cantanti esclusi dal Festival

Da Al Bano ad Amedeo Minghi, molti cantanti non sono stati scelti per partecipare a Sanremo 2025: scopriamo le loro reazioni!

L’annuncio dei 30 Big selezionati per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, guidato da Carlo Conti, ha inevitabilmente generato una serie di reazioni tra gli artisti che hanno tentato la candidatura senza successo.

Questo momento è da sempre accompagnato da un miscuglio di sentimenti, che spaziano dall’entusiasmo per i selezionati al disappunto di chi resta fuori. Tra i non selezionati ci sono nomi noti del panorama musicale italiano: scopriamo come hanno reagito!

Cantanti esclusi da Sanremo 2025: la diversità delle reazioni

Alcuni artisti hanno deciso di affrontare l’esclusione con serietà e riflessione, mentre altri hanno optato per la leggerezza e l’ironia. Amedeo Minghi non ha espresso commenti polemici; al contrario, ha coinvolto i suoi sostenitori in un dibattito sui social media riguardante la lista ufficiale dei selezionati, mostrando così un approccio misurato nei confronti della delusione.

Un atteggiamento decisamente diverso è stato adottato dai Jalisse, il duo artistico composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Non estranei all’esclusione, visto che hanno ricevuto 28 “no” consecutivi dal festival, hanno deciso di utilizzare l’ironia per commentare l’ultima mancata selezione, condividendo su Instagram un video in cui “celebrano” questo loro involontario record.

Espressioni di delusione e ironia

Tra le altre reazioni degne di nota, Chiara Galiazzo ha manifestato il suo disappunto con uno spirito leggero e autoironico attraverso Instagram. La cantante, dopo aver condiviso con i fan la notizia della sua esclusione, ha reso nota le decisione di pubblicare lo stesso il brano proposto, nonostante il rifiuto ricevuto.

Sfera Ebbasta ha invece mostrato una netta frustrazione con un gesto emblematico pubblicato sui social la foto condivisa sui social. Il trapper ha condiviso una foto in cui fa un gestaccio scrivendo: “Avevo tutti i requisiti per San Remo“.

Carlo Conti

Al Bano, invece, non ha commentato in alcun modo la sua amara delusione. Negli ultimi mesi il cantante aveva dichiarato più volte di voler tornare sul palco dell’Ariston come concorrente e di aver presentato ben 2 brani a Carlo Conti per Sanremo 2025. A quanto pare le sue nuove canzoni non hanno colpito nel segno.