Alessandra Drusian: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante dei Jalisse, il duo di Fiumi di parole.

Sono da anni diventati quasi una ‘barzelletta’ inerente al Festival di Sanremo, ma i Jalisse sono stati per un periodo grandi protagonisti della musica italiana. E questo non solo grazie alla capacità compositiva di Fabio Ricci, ma anche alla voce intensa ed emozionante di Alessandra Drusian. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandra Drusian: biografia e carriera

Alessandra è nata a Oderzo, in provincia di Treviso, il 18 maggio 1969 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica da sempre, inizia la sua carriera partecipando a diversi concorsi musicali tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, prima di cominciare ad apparire in televisione nei primi anni Novanta, venendo in particolare lanciata da Pippo Baudo nel programma Gran Premio.

Jalisse

Conosce nel 1990 Fabio Ricci e due anni dopo decide di unirsi a lui per formare un nuovo gruppo musicale: i Jalisse. Nel 1995 partecipano a Sanremo Giovani con il brano Vivo, classificandosi al terzo posto. Riescono così a qualificarsi per Sanremo, arrivando al sesto posto nella sezione Nuove Proposte.

Nel 1997 tornano sul palco dell’Ariston, stavolta tra i Big, con la celeberrima Fiumi di parole. Si tratta di un successo straordinario che gli permette non solo di conquistare la vittoria, ma di qualificarsi anche all’Eurovision Song Contest, arrivando a un ottimo quarto posto. Da quel momento in poi vengono però bistrattati dai mass media, per un motivo non chiaro.

Scartati più volte dai direttori artistici di Sanremo, dagli anni Duemila si cimentano in diversi progetti indipendenti, musicali e non. Per ritrovare un po’ di fama Alessandra, nel 2014, si presenta anche in un altro show televisivi, The Voice of Italy. Clamorosamente non viene scelta da nessuno dei coach del programma di casa Rai. Di seguito il video della sua Blind Audition:

Quattro anni dopo, con il marito Fabio, partecipa al programma Ora o mai più. In questa occasione i due non solo arrivano al secondo posto nella classifica generale, ma lanciano anche un nuovo singolo, Ora. Nello stesso anno partecipano anche a Tale e quale show, piazzandosi ancora una volta al secondo posto.

Cosa fa oggi Alessandra Drusian?

Nel 2023 Alessandra e Fabio sono tornati a far parlare di sé prendendo parte a un reality show, L’isola dei famosi. Nonostante questo ritorno di fama, sono stati però ancora una volta esclusi dall’edizione 2024 di Sanremo.

La vita privata di Alessandra Drusian: marito e figli

Da anni Alessandra fa coppia con Fabio. I due si sono conosciuti nel 1990 nello studio della loro casa discografica. Si sono sposati nel 1999 e dalla loro relazione sono nate due figlie: Angelica e Aurora.

Sai che…

– È alta 1 metro e 77.

– Dove vive Alessandra Drusian? Da anni con Fabio vive in provincia di Treviso.

– Su Instagram Alessandra Drusian ha un account da diverse migliaia di follower.

