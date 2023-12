Fabio Volo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo scrittore con un passato da cantante lanciato da Claudio Cecchetto.

Oggi è un attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, doppiatore, sceneggiatore e molto altro. Non tutti ricordano però che Fabio Volo è nato nel mondo dello spettacolo come cantante e che, come molti altri grandi nomi del nostro show business, deve molto del duo successo alla spinta ricevuta da Claudio Cecchetto. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera in musica e la sua vita privata.

Chi è Fabio Volo: biografia e carriera

Fabio Luigi Bonetti, questo il vero nome di Fabio Volo, è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, il 23 giugno 1972 sotto il segno del Cancro. Cresciuto a Brescia, dopo aver conseguito la licenza media decide di abbandonare gli studi liceali per lavorare insieme al padre come panettiere. Durante l’adolescenza il suo sogno è quello di fare successo nel mondo della musica, e per questo motivo decide di diventare un cantante e incide alcuni singoli eurodance per un’etichetta locale, Media Records.

Fabio Volo

La svolta della sua carriera, dopo aver partecipato come concorrente nel 1995 anche al Festival di Castrocaro, arriva quando nel 1996 viene scelto da Claudio Cecchetto come conduttore per la sua Radio Capital.

Alcuni anni dopo passa alla televisione, in particolare nel ruolo di presentatore di Le Iene, e comincia ad alternare le apparizioni televisive al lavoro radiofonico. Nel 2000 debutta anche come scrittore con il libro Esco a fare due passi, in grado di vendere oltre 300mila copie. Da quel momento in avanti la sua carriera prosegue su diverse strade.

Abbandona definitivamente il mondo della musica ma diventa uno dei conduttori, speaker e scrittori più amati in Italia, e si crea un discreto percorso anche come attore, diventando il personaggio amatissimo che tutti conoscono oggi.

Di seguito l’audio della sua Mi mancherai, il primo singolo inciso negli anni Novanta:

La vita privata di Fabio Volo: moglie e figli

Dal 2011 al 2021 Fabio ha avuto una storia cono Jóhanna Hauksdóttir, istruttrice di pilates islandese conosciuta a New York tramite una comune amica. Dalla loro relazione sono nati Sebastian e Gabriel il 19 novembre 2013 e l’11 agosto 2015.

Ad oggi Fabio è separato dalla sua ex Jóhanna Maggy, ma non conosciamo l’identità della sua nuova fidanzata.

Sai che…

– Dove vive Fabio Volo? Da diversi anni è residente a Brescia.

– Il suo nome d’arte deriva dal titolo di una sua canzone degli anni Novanta, Volo.

– Ha preso parte al video del brano Qualcosa di nuovo dell’amico Max Pezzali.

– Con il nome Fabio Volo ha pubblicato un solo singolo, Io e te del 1996.

– Fabio Volo ha fatto un trapianto di capelli? La risposta è sì.

– Le frasi di Fabio Volo sono diventati veri e propri aforismi molto apprezzati sul web.

– Che titolo di studio ha Fabio Volo? Si è fermato alla licenza media.

– Come scrittore ha venduto oltre 5 milioni di copie non solo in Italia, ma anche all’estero.

– Su Instagram Fabio Volo ha un account ufficiale da milioni di follower.

