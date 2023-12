Luca Jurman: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore ex professore del talent Amici.

Da punto di riferimento fondamentale per tutti i fan del talent Amici di Maria De Filippi a nemico numero uno dello stesso programma, Luca Jurman non è solo un personaggio televisivo in grado di dividere l’opinione pubblica, ma anche un talentuoso cantante, musicista e produttore. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Jurman: biografia e carriera

Luca Jurman è nato a Milano il 28 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da bambino, ha fatto il suo esordio come pianista jazz al Ca’ Bianca Club di Milano a soli 12 anni, all’interno di una band di grande talento. Dopo aver cominciato i propri studi in musica al conservatorio, approcciando inizialmente con la musica classica, decide di cambiare rotta e si laurea a pieni voti al celebre Berklee College of Music di Boston in canto jazz e soul/R&B.

Luca Jurman

Terminati gli studi, comincia a lavorare sia on stage, con concerti e anche apparizioni televisivi, che nel backstage, attraverso produzioni e collaborazioni di prestigio. Inoltre, diventa un vocal coach nella sua scuola a Milano.

Come musicista ha collaborato non solo con i La Bionda, ma anche con grandissimi nomi della musica italiana e internazionale come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Phil Collins, Andrea Bocelli, Renato Zero, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Randy Crawford, Ornella Vanoni, Jovanotti, Pino Daniele e centinaia di altri grandissimi artisti.

In particolare, è stato direttore musicale e arrangiatore di un tour dei primi anni Duemila di Laura Pausini e ha ricevuto anche una nomination ai Grammy per il suo lavoro per l’album The Best of Laura Pausini – E ritorno da te.

Gran parte della sua fama è dovuta però alle partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui Festivalbar e Buona domenica. Nel 2002 è stato vocal trainer del talent Operazione trionfo, mentre dal 2007 al 2011 è stato vocal coach di Amici di Maria De Filippi, talent in cui ha lavorato, tra gli altri, con Marco Carta, Alessandra Amoroso e Valerio Scanu.

Cosa fa oggi Luca Jurman?

Ma cosa fa adesso Luca Jurman? Oltre a lavorare ancora come insegnante nella sua scuola, è anche molto attivo sui social come ‘critico’ di programmi televisivi e musica contemporanea, con un occhio di riguardo, si fa per dire, proprio per Amici.

La vita privata di Luca Jurman: moglie e figli

Non sappiamo se Jurman abbia una moglie e dei figli. Sui social preferisce infatti parlare solo di questioni di ‘lavoro’.

Sai che…

– Ha inciso a 15 anni compone il suo primo jingle, per uno spot dello spumante Asti.

– È famoso per aver elaborato un innovativo metodo di insegnamento del canto (Vocal Classes), basato sull’Ottagono del Canto, che si compone di: respirazione, intonazione, vibrato, dinamica, timbro, ritmo, T-MT-R e Interpretazione.

– Sono tanti i suoi allievi diventati famosi. Oltre ai discepoli di Amici, vale la pena ricordare: Alex Baroni, Irene Grandi, Lorella Cuccarini, Annalisa Minetti, Chiara Iezzi e Paolo Meneguzzi.

– Non conosciamo le sue origini.

– Luca Jurman è diventato famoso sui social per i suoi video contro Amici.

– Si è esibito più volte al Blue Note.

– Dove abita Luca Jurman? A Milano.

– Su Instagram Luca Jurman ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account molto attivo. Inoltre, ha anche un canale su Twitch.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Luca Jurman, ecco una playlist presente su Spotify:

