Fabio Ricci: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul musicista che compone con la moglie il duo Jalisse.

Hanno vinto il Festival di Sanremo da Big, quasi come delle meteore, con una delle canzoni più amate e detestate in assoluto nella storia della kermesse, Fiumi di parole. Da allora, tra alterni successi, sono quasi diventati una mascotte del Festival, celebri soprattutto per i tanti rifiuti ricevuti. Stiamo parlando dei Jalisse, duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del musicista romano.

Chi è Fabio Ricci: biografia e carriera

Fabio Ricci è nato a Roma il 5 settembre 1965 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a esibirsi, come tastierista e cantante, nel gruppo Vox Populi. Con questa band ha pubblicato un brano, I’m So Bad, che lo ha portato a farsi conoscere per la prima volta da alcune case discografiche.

Jalisse

Proprio nell’ambito del suo lavoro ha modo di incontrare Alessandra Drusian, con cui decide ben presto di formare non solo una coppia nella vita privata, ma anche nella musica. Nascono così nel 1994 i Jalisse. La loro prima grande esperienza è all’interno di Sanremo Giovani, kermesse in cui riescono ad arrivare al terzo posto, aggiudicandosi la possibilità di gareggiare a Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1996.

Sul palco dell’Ariston riescono a ben figurare, ma non vanno oltre il sesto posto. Sorprendentemente, riescono comunque a guadagnarsi un posto nel cast dei Big l’anno successivo, arrivando incredibilmente a vincere con la canzone Fiumi di parole:

Subito dopo il successo, riescono a conquistare un posto all’Eurovision Song Contest, esibendosi a Dublino e arrivando fino al quarto posto, un risultato di assoluto prestigio. Dopo quell’incredibile exploit, però, la loro carriera non riesce a spiccare il volo. Riescono comunque per diversi anni a esibirsi in Italia e nel mondo, tra Russia, Canada, Stati Uniti e Sud America, togliendosi molte soddisfazioni.

Dopo qualche anno decidono di aprire una casa discografica, e si impegnano in nuovi progetti, continuando intanto a mandare proposte a Sanremo per poter tornare a partecipare alla competizione, ricevendo sempre dei rifiuti. Nel 2018 riescono comunque a riprendersi un posto in televisione, partecipando al programma Ora o mai più condotto da Amadeus.

Cosa fa oggi Fabio Ricci?

Nel 2023 Fabio e Alessandra sono tornati in auge, prendendo parte al reality show L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

La vita privata di Fabio Ricci: moglie e figli

Fabio e Alessandra si sono conosciuti nel 1990, e due anni dopo hanno iniziato una relazione sentimentale. Dopo nove anni di fidanzamento si sono sposati, e dalla loro unione sono nate le due figlie, Aurora e Angelica.

Sai che…

– Nel 1997, con i Jalisse, è stato accusato di plagio per la somiglianza tra un brano dei Roxette (Listen to Yout Heart) e la loro Fiumi di parole.

– Ha ottenuto fin qui ventisei rifiuti da parte dei direttori artistici del Festival di Sanremo.

– Dove vive Fabio Ricci? Con la famiglia da anni si è stabilito in Veneto.

– Su Instagram Fabio Ricci ha un account ufficiale a nome Jalisse.

