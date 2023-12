Mick Mars: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo storico chitarrista dei Mötley Crüe, fondamentale band glam metal.

Mick Mars è stato per anni una colonna dei Mötley Crüe. Nonostante abbia fatto meno parlare rispetto a leader carismatici come Vince Neil, Nikki Sixx e Tommy Lee, Mars è stato fondamentale per la costruzione del sound tipico della band glam metal più estrema di sempre. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mick Mars: biografia e carriera

Robert Alan Deal, questo il vero nome di Mick Mars, è nato a Terre Haute, in Indiana, il 4 maggio 1951 sotto il segno del Toro. Secondo di cinque figli, si è appassionato di musica fin da bambino, iniziando negli anni Settanta a suonare in vari gruppi blues.

La svolta della sua carriera è arrivata quando, nel 1981, è stato invitato da Nikki Sixx e Tommy Lee a unirsi alla loro band, cui si aggiunge poco dopo anche Vince Neil. Nascono così i Mötley Crüe, il cui nome è frutto di un’idea dello stesso Mars.

In poco tempo la band riesce a imporsi grazie non solo ad album straordinari come Too Fast for Love e Shout at the Devil, ma anche e soprattutto per la loro vita estrema, attraverso gesti sconclusionati che li rendono amati e maledetti. Di seguito la loro Kickstart My Heart:

Cosa fa oggi Mick Mars?

Nel 2022 ha preso parte al tour della sua storica band con Joan Jett, Poison e Def Leppard, ma a causa di problemi di salute ha dovuto lasciare presto il suo posto sul palco al chitarrista John 5. Nel 2023 ha quindi fatto il suo debutto da solista con l’album The Other Side of Mars.

Di seguito il video della sua Right Side of Wrong:

La vita privata di Mick Mars: moglie e figli

A differenza di Lee, Neil e Sixx, Mick non è mai stato protagonista di gossip e pettegolezzi. Negli anni Ottanta è stato fidanzato con una corista, e per questo era oggetto di scherzi pesanti da parte degli altri membri del gruppo.

Ha avuto due mogli. Si è sposato una prima volta con Emi Canyn nel 1990, ma questo primo matrimonio è stato un autentico disastro, ed è terminato nel 1994, dopo avergli permesso però di avere due figli, Les Paul e Stormy (che lo ha già reso nonno). Successivamente è convolato a nozze con Seraina Schönenberger, sposata nel 2013.

Sai che…

– I suoi primi gruppi sono stati i White Horse e gli Spiders and Cowboys.

– Dove vive Mick Mars? Dovrebbe avere una casa a Malibu.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Qual è la malattia di Mick Mars? Il chitarrista da quando aveva 19 anni soffre di spondilite anchilosante, malattia degenerativa che consuma le ossa. Una malattia che si è accentuata negli anni Novanta, per poi migliorare negli anni Duemila.

– Su Instagram Mick Mars ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mick Mars, ecco una playlist presente su Spotify:

