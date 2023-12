Marco Arata: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo youtuber Mark the Hammer, chitarrista di J-Ax.

Nel mondo della musica da qualche anno è possibile arrivare al successo anche tramite piattaforme. Basti pensare a Rovazzi, diventato a suo modo cantante partendo da YouTube. Un percorso simile a quello di Mark the Hammer, all’anagrafe Marco Arata, chitarrista di talento diventato in anni recenti membro ufficiale della band che accompagna J-Ax. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Arata: biografia e carriera di Mark the Hammer

Marco Arata, questo il vero nome di Mark the Hammer, è nato a Genova il 1° gennaio 1986 sotto il segno del Capricorno, per poi trasferirsi successivamente a Finale Ligure. Polistrumentista, si è appassionato alla musica molto presto, cominciando a suonare a 8 anni il pianoforte. Da lì non si è più fermato. A 15 anni è passato alla batteria, l’anno dopo ha cominciato con la chitarra, poi con il basso e contemporaneamente si dedica al canto.

Chitarra e tastiera

Diventato famoso su YouTube, reinterpretando in particolare le sigle dei cartoni animati, di vecchie pubblicità e soprattutto attraverso alcuni tutorial ironici su come creare canzoni senza avere alcun talento, è riuscito nel giro di non molti anni a collezionare milioni e milioni di views.

Grazie anche a questo successo, ha potuto pubblicare diversi album dal 2013 a oggi. Dal 2015 in poi ha cominciato una fruttuosa collaborazione con il rapper J-Ax, diventando prima chitarrista, pianista e corista, poi direttore musicale dei suoi concerti. Ed è in questo ruolo che è riuscito a imporsi definitivamente nel mondo della musica, pur mantenendo intatta la propria fama anche nel mondo dei social.

La vita privata di Marco Arata: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che ha avuto una storia con la modella e attrice Malah Cola.

Sai che…

– A trent’anni, prima di diventare una star del ‘tubo’, lavorava come dipendente di un’azienda del settore turistico.

– Ha svolto un lavoro di consulenza per Amici di Maria De Filippi nel 2016.

– Da ragazzo amava i Nirvana e gli Ska-P, ma ha sempre ascoltato anche altri generi, come dance e hip hop.

– Uno dei suoi video più famosi è quello in cui ha reinterpretato l’Inno di Mameli in ben 27 generi musicali differenti.

– Ha pubblicato anche un libro, Scrivi una hit in 90 minuti.

– Su Instagram Mark the Hammer ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mark the Hammer, ecco una playlist presente su Spotify:

