Malia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Come ogni anno, anche nell’edizione numero 23 Amici di Maria De Filippi ha regalato ai telespettatori nuovi personaggi pronti a conquistare uno spazio importante nel mondo dello spettacolo e della musica italiana. Dopo Angelina Mango, a cercare di scalare la vetta delle classifiche è Malia, un ragazzo che vanta già milioni di ascoltatori sulle piattaforme grazie a un singolo trasformato in tormentone. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Malia: biografia e carriera

Non conosciamo molti dettagli sulla biografia e sulla carriera di Malia. Sappiamo che il suo vero nome è Mattia Gattoni, ma non sappiamo ancora da dove provenga, quale sia la sua data di nascita e altri dettagli sulle sue origini. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha fatto il suo esordio con un singolo subito in grado di raccogliere milioni di ascolti sulle principali piattaforme streaming.

Microfono

Il brano s’intitola MAIORCA.dimenticarci, e racconta di una storia d’amore ormai finita, e non proprio nel migliore dei modi, lasciando solo dei ricordi che forse sarebbe meglio dimenticare. Canzone apprezzatissima dai fan, si è di fatto trasformata in uno straordinario biglietto da visita per permettergli di entrare nel mese di dicembre 2023 nella scuola di Amici.

A spingerlo dentro è stato, come riportato dalle anticipazioni di Amici News, il professore Rudy Zerbi. La scelta di portare avanti un nuovo artista ha visto un allievo voluto dall’ex discografico e uno voluto da Anna Pettinelli sfidarsi per un banco, e alla fine ad avere la meglio è stato proprio il giovane artista. Riuscirà a diventare uno dei grandi protagonisti di questa edizione?

La vita privata di Malìa: chi è la fidanzata?

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Sai che…

– Nella sfida per un banco di Amici è riuscito ad avere la meglio su Yuri.

– Su Instagram Malìa ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Malìa, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM