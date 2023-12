Alexia: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante famosa per canzoni come Dimmi come e Per dire di no.

Alexia è una delle voci simbolo degli anni Novanta italiani. Cresciuta nell’ambiente eurodance, di cui è diventata una vera e propria icona, è riuscita a farsi apprezzare in Italia anche come incredibile soulwoman. E d’altronde, con un talento come il suo, rimanere confinati in un genere sarebbe stato un peccato. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alexia: biografia e carriera

Alessia Aquilani è nata ad Arcola, in provincia de La Spezia, il 19 maggio 1967 sotto il segno del Toro. Già sulla fine degli anni Ottanta inizia a farsi conoscere come cantante nella scena eurodance italiana. La collaborazione col produttore Roberto Zanetti la porta a entrare in formazioni come i Double You e gli Ice MC.

Alexia

Per tutti gli anni Novanta la sua voce diventa una delle più riconoscibili nella musica dance europea, grazie anche a successi come Me and You, che nel 1995 raggiunge anche la vetta della classifica in Italia e in Spagna.

Il suo primo album esce nel 1997. S’intitola Fan Club e contiene un pezzo di straordinario impatto in tutta Europa: Uh la la la. Si tratta del brano che consacra Alexia nella scena mainstream italiana, ma al contempo la fa allontanare dalle sonorità puramente eurodance.

Lo stesso successo ottiene il primo singolo estratto dal secondo album. Gimme Love raggiunge diventa un vero e proprio tormentone in Italia e in Spagna nel 1998, certificando il suo passaggio dalla scena eurodance a quella europop. Forte di consensi sempre più numerosi, Alexia lancia l’anno successivo il suo terzo album: Happy. Tutti i singoli estratti da questo lavoro diventano delle hit da vertici della classifica. Basti pensare a brani famosi ancora oggi come Happy e Goodbye.

Un’ulteriore svolta della sua carriera avviene nel 2002. Da questo momento, la cantante spezzina inizia a interpretare quasi esclusivamente brani in italiano. Nello stesso anno lancia l’album Alexia, il sesto della sua carriera, e per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo con l’energico brano Dimmi come…, che si piazza al secondo posto in classifica.

È solo il preludio di quanto accade nel 2003. Ancora una volta l’artista si presenta a Sanremo, stavolta con una splendida ballata soul: Per dire di no. La sua interpretazione è da brividi, e le vale la vittoria finale.

Dopo questo grande trionfo lancia il suo settimo album, Il cuore a modo mio. Nell’estate dello stesso anno il suo nuovo singolo, Egoista, diventa un ennesimo tormentone. Si tratta in effetti dell’ultimo successo clamoroso della sua carriera in termini di vendite.

Complice un cambio di genere, la cantante inizia infatti a vedere la sua parabola declinare. Riesce comunque a togliersi grandi soddisfazioni, collaborando con artisti e produttori della scena internazionale per album come Gli occhi grandi della luna.

Nel 2009 torna a Sanremo in coppia con Mario Lavezzi con il brano Biancaneve, ma non riesce a replicare il successo delle partecipazioni passate.

Cosa fa oggi Alexia?

Continua a essere attivissima nella sua carriera da interprete. Il suo ultimo album risale al 2017 e s’intitola Quell’altra, ma nell’aprile del 2019 ha lanciato un nuovo singolo, Come la vita in genere, preludio per un suo nuovo lavoro e un tour internazionale. Nel 2020 ha collaborato con i rapper Achille Lauro e Capo Plaza, ed è tornata a farsi vedere in televisione nel 2021 all’interno dello show Star in the Star.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album natalizio, My XMas. L’anno dopo ha pubblicato il singolo Proiettili e Diamanti e ha duettato con Fiorello. Ha preso parte inoltre al Concerto di Natale in Vaticano, in onda su Canale 5 nel giorno di Natale.

Alexia: la discografia in studio

1997 – Fan Club

1998 – The Party

1999 – Happy

2001 – Mad for Music

2002 – Alexia

2003 – Il cuore a modo mio

2004 – Gli occhi grandi della luna

2008 – Alè

2009 – Ale & c.

2010 – Stars

2013 – iCanzonissime

2015 – Tu puoi se vuoi

2017 – Quell’altra

2022 – My XMas

La vita privata di Alexia: marito e figli

Alexia e Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani dal lato materno e membro della famiglia Agnelli da quello paterno, si sono sposati nel 2005. La loro storia era iniziata tre anni prima, quando si erano conosciuti in occasione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo del 2002.

Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Maria Vittoria nata il 14 febbraio 2007 e Margherita, venuta al mondo il 4 luglio 2011.

Sai che…

– Alexia è alta 1 metro e 50.

– Ha interpretato un brano, Senza un vincitore, dedicato alla triste vicenda del ciclista Marco Pantani.

– Ha venduto oltre 6 milioni di dischi in tutta la carriera.

– Ha collaborato con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Angelo Branduardi.

– Ha un parente altrettanto famoso: suo cugino Alberto Aquilani, ex calciatore di Roma, Milan, Juventus e Liverpool.

– Su Instagram Alexia ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alexia, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM