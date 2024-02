Con la presenza speciale di Russell Crowe e Eros Ramazzotti, ecco com’è andata la terza serata del Festival di Sanremo.

La terza serata del Festival di Sanremo 2024, condotta da Amadeus al fianco di Teresa Mannino, ha visto Angelina Mango trionfare nella classifica parziale, seguita da artisti del calibro di Ghali e Alessandra Amoroso. La serata, ricca di emozioni e performance memorabili, ha confermato il Festival come palcoscenico privilegiato per la musica italiana.

Sanremo 2024, i momenti salienti di giovedì 8 febbraio

Il terzo appuntamento del Festival ha accolto sul palco dell’Ariston gli altri 15 artisti che non si sono esibiti nel corso della seconda serata. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande spettacolo e ospiti di rilievo, tra cui il celebre attore Russell Crowe e la comicità di Teresa Mannino – co-conduttrice della serata – che ha sbalordito con il suo monologo senza eguali.

Il grande palco ha ospitato anche il Coro Fondazione Arena di Verona che esegue il Va Pensiero, che ha regalato momenti di grande emozione. Attesissimo anche Eros Ramazzotti, che è arrivato alla 74esima edizione della kermesse nei panni di ospite speciale, per festeggiare i 40 anni di “Terra Promessa”. Infine, a Sanremo arriva anche Gianni Morandi, co-conduttore dell’edizione 2023, ricordando ciò che lo lega profondamente ad Amadeus.

La top five della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo ha rivelato una classifica parziale che ha visto Angelina Mango salire al primo posto, accolta da una standing ovation dell’Ariston. La classifica è stata determinata dall’unione dei voti del pubblico, tramite televoto, e della giuria delle radio, ognuna con un peso del 50%.

Di seguito la top five della terza serata:

Angelina Mango – “La noia” Ghali – “Casa mia” Alessandra Amoroso – “Fino a qui” Il Tre – “Fragili” Mr Rain – “Due altalene”

Con la classifica parziale che vede Angelina Mango in testa, l’attenzione si sposta ora verso la finale del Festival. La serata conclusiva vedrà tutte le 30 canzoni in gara essere reinterpretate e votate nuovamente dal pubblico attraverso il televoto, determinando così la classifica finale e il vincitore di Sanremo 2024. Domani, intanto, gli artisti in gara si dedicheranno alla serata cover con i tanto attesi duetti.

Riproduzione riservata © 2024 - NM