Con un comunicato stampa la Rai ha fatto sapere che gli agricoltori non potranno salire sul palco del Festival: Amadeus leggerà un comunicato.

Nelle scorse ore era circolata la notizia che alcuni rappresentanti della protesta definita “dei trattori” sarebbero saliti sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover. “Accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival Amadeus il quale ha proposto di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell’Ariston“, aveva comunicato in una nota il coordinamento nazionale di Riscatto agricolo.

Adesso la Rai ha deciso di fare marcia indietro e in un comunicato stampa a fatto sapere che gli agricoltori non potranno salire sul palco di Sanremo. Al posto della loro testimonianza diretta, Amadeus leggerà un comunicato.

La protesta dei trattori arriva in Liguria

Durante le prime ore di giovedì 8 febbraio i trattori degli agricoltori in protesta sono arrivati in Liguria. Si tratta di manifestanti che da settimane protestano in Italia e in tutta Europa contro la revisione del Green Deal che, a loro dire, li danneggerebbe in maniera irreparabile. Inizialmente era stato annunciato che una delegazione di circa 15 trattori, partita dal presidio di Melegnano, sarebbe arrivata in serata a Sanremo per poi salire sul palco il 9 febbraio, durante la serata delle cover. Ma la Rai ha bloccato tutto.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

La protesta dei trattori: Amadeus leggerà un comunicato

Con un comunicato stampa, la Rai ha fatto sapere che, a differenza di quanto detto da Amadeus, i rappresentanti della protesta non potranno salire sul palco dell’Ariston. Il passo indietro non dipenderebbe da questioni ideologiche, ma dal mancato raggiungimento di un accordo nelle negoziazioni con gli agricoltori. I manifestanti infatti non hanno un vero e proprio leader e non sono riusciti a trovare l’intesa interna su chi sarebbe dovuto salire sul palco. Per evitare di finire al centro dell’ennesimo dibattito, la Rai ha deciso che il Festival non ospiterà nessuno.

La voce dei manifestanti riuscirà comunque ad arrivare nelle case degli italiani. Come hanno fatto sapere i vertici Rai, Amadeus nel corso della serata di venerdì 9 febbraio “leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo”.

