John Travolta diventa protagonista di una gag durante il Festival, insieme a Fiorello e Amadeus: ma non tutti apprezzano.

Ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, l’attore statunitense John Travolta si ritrova al centro di un balletto alquanto umiliante, insieme ad Amadeus e Fiorello. Dopo aver mosso i celebri passi di danza dei film che hanno fatto la storia, ecco che il “Qua Qua Dance” prende il sopravvento all’esterno dell’Ariston.

La presenza speciale di John Travolta a Sanremo

La seconda serata di Sanremo, di mercoledì 7 febbraio, ha visto la presenza di Giorgia come co-conduttrice al fianco di Amadeus. Dopo aver festeggiato i 30 anni della sua hit “E poi”, l’artista si è dedicata alla presentazione di 15 degli artisti in gara alla kermesse, interrotti a spezzoni dall’arrivo di alcuni ospiti speciali.

Tra questi, c’è stato John Travolta che è stato subito accolto dai calorosi applausi del pubblico. Il più emozionato, forse, sembrava proprio il direttore artistico che – a suo dire – ha visto tutti i suoi film più celebri.

Di quelle pellicole, come “La febbre del sabato sera” e “Grease”, sono soprattutto gli indimenticabili balletti ad aver fatto la storia. Mosse che Amadeus ha voluto imparare dal migliore: da attore ad insegnante di danza, Travolta ha iniziato a ballare sul palco dell’Ariston.

L’umiliante “Ballo del qua qua”

Tuttavia, questa non è stata l’unica sfida di danza che John Travolta ha dovuto affrontare. Dopo i primi minuti sul palco dell’Ariston, Amadeus lo invita a trasferirsi all’esterno dove ad attenderlo c’è proprio Fiorello. “C’è il John Travolta italiano!” dice Amadeus parlando del comico siciliano.

Ecco che, accompagnato da entrambi, l’attore ha partecipato a una gag che ha visto i tre ballare il Ballo del Qua Qua, un momento che ha suscitato l’ilarità di alcuni e l’imbarazzo di altri che sui social non hanno atteso oltre per lanciare le proprie critiche. Nella puntata di VivaRai2!, la gag è stata definita dallo stesso Fiorello come “una delle più terrificanti della storia della televisione italiana”, scatenando una serie di reazioni sul web.

