Va avanti il Festival di Sanremo con la seconda serata che vede esibirsi 15 cantanti in gara: la classifica delle canzoni.

Il via alla classifica delle canzoni dei 15 artisti che si sono esibiti nella seconda serata del Festival di Sanremo. Mentre a trionfare martedì sera è stata Loredana Bertè, mercoledì 7 febbraio Amadeus insieme alla co-conduttrice Giorgia hanno annunciato chi si è aggiudicato il podio nella top five. A votare questa volta sono stati gli spettatori da casa con il televoto e la giuria delle radio.

Sanremo 2024, l’apertura della seconda serata

Il Festival di Sanremo 2024 ha proseguito il suo cammino con una seconda serata ricca di emozioni e performance memorabili. Nella serata del 7 febbraio, come previsto accanto al direttore artistico c’è stata Giorgia, che ha festeggiato i 30 anni della sua hit “E poi” con una performance che ha ricevuto una standing ovation.

Un’introduzione che è stata capace di trasportare indietro nel tempo, ma che ha presto lasciato spazio a solo 15 degli artisti in gara. Per la prima volta nella storia del Festival, i cantanti sono stati presentati dai loro colleghi in base a un abbinamento deciso per sorteggio.

Tra un’esibizione e l’altra, dalla nave Costa Smeralda c’è stato Bob Sinclar che ha fatto ballare anche il pubblico presente all’Ariston, mentre Rosa Chemical al Suzuki Stage ha aggiunto varietà al programma con il suo tipico stile controverso.

I momenti indimenticabili a Sanremo

Il momento più emozionante della serata è arrivato però con il ritorno sul palco, dopo due anni, di Giovanni Allevi, che ha toccato il cuore del pubblico raccontando il suo dramma personale. Dopo una lunga assenza dai riflettori, a causa della sua lotta contro un mieloma, il compositore ha condiviso il suo viaggio emotivo e fisico verso la riabilitazione.

A sorpresa, John Travolta ha fatto rivivere l’atmosfera dei suoi film cult, ballando con Amadeus sul palco dell’Ariston. Il mitico attore di “Grease” si è spostato all’esterno a passo di danza, per incontrare Fiorello che lo ha sfidato con un altro ballo: il “ballo del qua qua”.

La top five della seconda serata

La competizione canora ha visto alternarsi brani intensi e storie d’amore travagliate, con Fred De Palma che ha aperto le danze con “Il cielo non ci vuole”. Al termine della serata, Amadeus ha rivelato la classifica basata sui voti del pubblico e della giuria delle radio, che hanno pesato rispettivamente per il 50%.

I riflettori si sono accesi su Geolier, che ha conquistato la vetta, nonostante le recenti critiche che hanno preceduto l’inizio del Festival di Sanremo. A convincere il grande pubblico è stato il suo brano “I p’ me, tu p’ te”, seguito dai consueti altri quattro artisti presenti nella top five:

Geolier – I p’ me, tu p’ te Irama – Tu no Annalisa – Sinceramente Loredana Bertè – Pazza Mahmood – Tuta gold

