Romina Power ha accompagnato sua figlia, al settimo mese di gravidanza, all’ecografia di controllo: “La prima volta che vede il nipotino”.

La figlia di Romina Power e Albano Carrisi è incinta del suo primo figlio. Una notizia di gioia che è riuscita a far riavvicinare tutta la famiglia, con cui i rapporti non sempre sono stati dei migliori. Accompagnata dalla madre, non è stato possibile trattenere l’emozione davanti all’ecografia del suo bambino.

Albano e Romina quasi nonni

Dopo aver rivelato di essere incinta a Verissimo, lo scorso 7 ottobre, la figlia di Albano ha annunciato che il bebè (sarà un maschietto), nascerà a metà gennaio del 2024. La notizia ha fatto avvicinare anche Romina Carrisi a sua sorella Jasmine, figlia di Loredana Lecciso.

“Fino ad ora ho preferito tenere nascosta la gravidanza; quest’estate mi sono chiusa in una masseria con mamma per vivere questo momento con i miei famigliari… non volevo renderlo pubblico troppo presto”, aveva confessato a Silvia Toffanin.

Il mese scorso ha voluto pubblicare su Instagram un video dell’ecografia del figlio, che aspetta con il compagno Stefano Rastelli. “Amore lui… Grazie alla mia ginecologa che ogni mese mi fa vedere il mio piccolo grande cuore che cresce“, si legge nel post di Romina Carrisi.

Emozione durante l’ecografia: la reazione di Romina Power

Ormai al settimo mese di gravidanza, ha voluto accanto a sé la madre, Romina Power, durante l’ultima ecografia al piccolo. Durante l’appuntamento di controllo con la ginecologa, anche la cantante ha potuto vedere il bambino che nascerà tra poco.

“When Mom met Baby. Grazie Artemisia Lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa. Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta. Che bello vedere il mio nipotino in diretta”, scrive su Instagram la mamma in dolce attesa.

Nel video a corredo, si vede la cantante di fronte alle immagini che ritraggono il nipotino, che vede per la prima volta. Ancora un mistero il nome che potrebbe avere il bebè una volta nato.

