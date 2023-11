Il “Celebration Tour” di Madonna visto in anteprima: una ripresa prodigiosa che ha portato la regina del pop di nuovo sul palco.

Sono stati mesi duri per Madonna dopo il ricovero in terapia intensiva per un‘infezione batterica. Finire in ospedale a 64 anni non è di certo una passeggiata, ma – nonostante le sue condizioni siano state gravissime – la regina del pop è riuscita a tornare più forte che mai con il suo “Celebration Tour”, che ha subito solo un posticipo delle date.

Dietro le quinte con Madonna

A fine giugno scorso, Madonna ha spaventato tutti i suoi fan. La cantante è stata ricoverata in terapia intensiva, in un ospedale di New York, per una grave infezione batterica. E’ stata persino intubata, e le sue condizioni non sembravano assolutamente buone.

Anche dopo il ricovero l’artista era irriconoscibile, ma inaspettatamente la sua miracolosa ripresa l’ha riportata sul palco per il tanto atteso “Celebration Tour”. A spiare l’anteprima del concerto di Lisbona, sono stati gli inviati di Oggi, che hanno potuto assistere a quello che in realtà è molto più di un concerto.

Una Madonna più fragile, provata per quanto vissuto negli ultimi mesi: sul palco non si nasconde, mostrando una vistosa fascia sopra le calze a rete per proteggere il ginocchio sinistro. Poi il toccante monologo: “So di avere avuto degli angeli che mi hanno protetto. Ecco quello che ho capito: se non credi negli angeli, non ne vedrai mai uno e non sarai mai tratto in salvo. Quattro mesi fa, a New York, degli angeli mi hanno protetto”.

I suoi figli sul palco

Grata per aver avuto dalla vita una nuova possibilità, l’artista canta Live to tell ricordando chi è morto di Aids. Poi i tributi a Michael Jackson e Prince, nati come lei nel 1958 ma volati via rispettivamente nel 2009 e 2016.

Esibendosi con i più svariati outfit super griffati, la cantante italo-americana accoglie sul palco anche alcuni dei suoi sei figli (due naturali e quattro adottati): Mercy James suona il piano in Bad Girl, mentre David Banda è un menestrello con chitarra in Mother and Father.

Ma è l’undicenne Estere che lascia tutti a bocca aperta per la capacità di fare vogueing (ovvero il ballo ispirato alle pose tipiche dei servizi fotografici).

Le prossime date del tour

L’inizio del “Celebration Tour”, che festeggia i 40 anni di carriera della mitica Madonna, era in programma per il 15 luglio a Vancouver. A causa del ricovero però, le date sono state posticipate di qualche mese, dando inizio al tour solo in autunno, con 78 tappe.

Iniziato già il 14 ottobre con il primo appuntamento alla O2 Arena di Londra, il tour della cantante pop arriverà anche in Italia, a Milano. La tournée si sposterà in tantissime città europee, tra le quali Copenhagen, Stoccolma, Lisbona e Parigi.

Dal 13 dicembre Madonna volerà negli Stati Uniti, toccando poi anche Canada e Messico. La O2 Arena di Londra ospiterà anche le prossime tre date

