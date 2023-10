Madonna, il Celebration Tour è cominciato: ecco la scaletta dei concerti della regina del pop, protagonista anche in Italia.

La grande paura è ormai alle spalle. Madonna ha finalmente dato il via al suo attesissimo Celebration Tour, trasformato in un evento ancora più speciale per tutti i suoi fan dopo il malore che la scorsa estate ha rischiato di portarle via la vita. A circa tre anni dalla sua ultima esibizione del vivo, l’artista ha dato il via alla tournée di celebrazione della sua invidiabile carriera con uno straordinario concerto alla O2 Arena di Londra.

Più in forma che mai, l’artista ha dato vita a uno spettacolo incredibile. Senza una band sul palco, ha trasformato l’arena in una vera e propria discoteca, scatenandosi sulle note di tutti i suoi più grandi successi. Scopriamo insieme tutte le canzoni presenti nella scaletta del concerto, in attesa di poterla ammirare anche in Italia.

Madonna in tour nel 2023

A quasi quattro mesi dal ricovero d’urgenza in ospedale per un’infezione batterica che avrebbe potuto costarle molto caro, l’artista è tornata sul palco in Europa, e ha spiegato ai fan cosa le è successo, dimostrando però di aver superato brillantemente un momento molto buio della sua vita.

Madonna

“Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici“, ha ammesso la regina del pop dal palco, raccontando ai fan cosa è successo in quei momenti così difficili: “Ho dimenticato cinque giorni della mia vita, o della mia morte. Non sapevo davvero dove fossi, ma gli angeli mi stavano proteggendo. Se volete conoscere il mio segreto, come sono riuscita a farcela e sopravvivere, ecco, ho pensato: ‘Devo sopravvivere pe i miei figli’“.

La scaletta dei concerti di Madonna

La paura è stata tanta, enorme. La salute di Lady Ciccone ha tenuto con il fiato sospeso non solo i suoi figli, ma milioni di fan in tutto il mondo. Madonna però ce l’ha fatta ancora una volta e ha potuto dare il via al suo lungo Celebration Tour, che farà tappa anche in Italia, con due concerti al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 23 e 25 novembre.

Di seguito la scaletta del concerto di Londra:

– It’s a Celebration

– Nothing Really Matters (Club 69 Mix)

– Everybody (con elementi di Where’s the Party)

– Into the Groove (con elementi di Into the Hollywood Groove)

– Burning Up

– Open Your Heart (con elementi di Live to Tell)

– Holiday (con elementi di Want Your Love)

– The Storm (con elementi di In This Life)

– Live to Tell

– The Ritual (con elementi di Girl Gone Wild)

– Like a Prayer (con elementi di Girl Gone Wild, Act of Contrition e Unholy)

– The Sacrifice / Erotic (con elementi di Living for Love, Fever, Erotica e Justify My Love)

– Erotica (con elementi di Erotica e Papa Don’t Preach)

– Justify My Love

– Hung Up (con elementi di Fever)

– Bad Girl

– Ballroom (con elementi di Up Down Suite, Break My Soul e Vogue)

– Vogue

– Human Nature

– Crazy for You

– The Beast Within

– Die Another Day

– Don’t Tell Me

– Mother and Father

– I Will Survive (cover di Gloria Gaynor)

– La Isla Bonita

– Don’t Cry for Me Argentina

– I Don’t Search I Find

– Bedtime Story

– Ray of Light (Sasha Ultraviolet Mix)

– Rain

– Like a Virgin (con elementi di Billie Jean e Angel)

– Bitch I’m Madonna (con elementi di Give Me All Your Luvin’ e Unapologetic Bitch)

– Celebration (con elementi di Music)

