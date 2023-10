I Take That tornano in concerto in Italia nel tour 2024: le date e i biglietti dei live della band britannica.

Non solo un nuovo album. I Take That hanno da pochi giorni annunciato il loro nuovo album, This Life, e dopo poche settimane hanno svelato anche le date del loro nuovo tour promozionale nel 2024. S’intitola Life Under the Stars e sarà un giro di concerti che vedrà la boy band esibirsi in trio, in una formazione priva di Robbie Williams e Jason Orange ma non per questo meno attesa.

Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald possono ancora contare su una grandissima schiera di fan pronti ad accompagnarli in questo viaggio, come al solito, carico di emozioni. Un viaggio che farà tappa anche in Italia, con ben quattro date già annunciate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Take That in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti

Al momento sono diciannove i live della boy band britannica previsti per questo straordinario tour in giro per l’Europa. Diciannove tappe per otto paesi differenti, di cui quattro in Italia. Un traguardo importante per un gruppo che, dagli anni Novanta a oggi, ha dimostrato di potersi mantenere in alto nel gradimento del pubblico, passando anche per cambi di formazione e rinnovamenti vari.

concerto palazzetto club pubblico

In particolare, nel nostro paese Barlow e compagni si esibiranno il 7 luglio in piazza Castello a Marostica (Vicenza), l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Morricone di Roma, il 10 luglio in Piazza duomo a Trani e l’11 luglio al Sequoia Park di Bologna. I biglietti sono in vendita dal 19 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi sono i Take That

Boy band più famosa d’Europa, i Take That hanno raggiunto il successo negli anni Novanta, prima dei Blue e in contemporanea con Backstreet Boys e Spice Girls, vendendo milioni di copie in tutto il mondo grazie a canzoni come Back For Good e Relight My Fire.

Dopo essersi sciolti nei primi anni Duemila, complice l’addio di Robbie Williams, uno dei più brillanti gioielli di quella storica formazione, sono tornati in auge nel 2011 con l’album Progress, l’ultimo lavoro con Orange all’interno del gruppo, e poi ancora con i successivi III e Wonderland, raggiungendo sempre un grandissimo successo.

