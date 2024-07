Cosa fa oggi Jason Orange, il ballerino dei Take That

Jason Orange: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e ballerino famoso per la sua carriera nei Take That.

Se Robbie Williams è stato sicuramente il più famoso dei Take That, complice la sua carriera da solista, e se forse tra gli “altri” a rubare maggiormente l’occhio è sempre stato Gary Barlow, uno dei segreti della leggendaria boyband britannica è stata la presenza di tanti artisti diversi ma di uguale talento. Tra questi anche Jason Orange, più ballerino che cantante, ma importante per rendere il gruppo uno dei fenomeni musicali degli anni Novanta. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jason Orange: biografia e carriera

Jason Thomas Orange è nato a Manchester il 10 luglio 1970 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica ma anche di danza fin da ragazzo, ha raggiunto il massimo del successo durante gli anni Novanta, quando è diventato rapidamente uno degli idoli delle teenager grazie alle sue doti da ballerino.

Dopo il primo scioglimento del gruppo, parte per New York per seguire alcuni corsi di recitazione e nel 1998 fa il suo debutto nello spettacolo Let’s All Go the Fair al London’s Royal Court Theatre.

Nel 2006 prende parte alla reunion parziale del gruppo, con Gary Barlow, Mark Howen e Howard Donald, e gira il mondo per una serie di concerti che anticipano l’uscita nel 2007 di un nuovo album, Beautiful World. Nel disco canta per la prima volta il brano Wooden Boat:

Continua a rimanere nel gruppo anche negli anni in cui torna ad aggiungersi, per un breve periodo, Robbie Williams, per poi annunciare il suo addio nel 2014, non senza un comunicato strappalacrime: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato nel corso di questi anni, i migliori della mia vita, ma non voglio impegnarmi in un nuovo album“. Una perdita che viene accettata con grande sofferenza dal gruppo.

Cosa fa oggi Jason Orange

Si sta dedicando ormai da tempo ad attività lontane dal mondo dello spettacolo, ma si vocifera di tanto in tanto di una sua possibile partecipazione a una nuova reunion dei Take That. Al momento non arrivano però segnali ufficiali in tal senso.

Ne ha parlato anche Mark Owen in una recente intervista al Times: “Ha smesso di rispondere a chiamate e e-mail per vivere una vita normale in campagna. È lì che vuole essere. Penso che in questo momento voglia essere lontano un milione di miglia da tutto questo“.

La vita privata di Jason Orange: fidanzata e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del ballerino britannico. Dovrebbe essere fidanzato ormai da diversi anni e a quanto sembra potrebbero essere anche prossimi alle nozze. Non sono arrivate però ancora conferme in questa direzione.

Sai che…

– Ha studiato psicologia al college.

– Su Instagram Jason Orange non ha un account ufficiale.