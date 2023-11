Jovanotti aggiorna i suoi fan sulla sua salute, dopo la caduta in bicicletta a Santo Domingo.

A quattro mesi dalla grave caduta in bicicletta, avvenuta il 15 luglio scorso a Santo Domingo, Jovanotti torna a parlare sui social per aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute. L’incidente gli aveva causato la rottura di femore e clavicola, e oggi ancora l’artista non può dirsi pienamente guarito.

Jovanotti: “Non posso camminare senza stampelle”

In un video su Facebook, Lorenzo Cherubini racconta di non riuscire ancora “a camminare senza stampelle”, anche se conta di potersi rimettere in piedi entro dicembre. “Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”, spiega.

Tuttavia, neanche i medici riescono a dargli risposte certe: “Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco”.

Jovanotti dovrà tornare presto sotto i ferri, un incubo che sembra non finire mai. “Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”, racconta ancora.

Il tour rimandato

L’incidente accaduto in estate durante la sua vacanza in Repubblica Domenicana insieme a sua moglie, lo ha costretto a rimandare il tour nei palasport, in programma per il 2024.

“Va bene, ci vogliono tempo e pazienza… Ho combinato un gran casino. Io ho la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo chiamato per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare”, dichiara Jovanotti rivolgendo il pensiero anche alla sua squadra.

Poi puntualizza che “i mesi di stampelle saranno altri 4 o 5 perché i medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore”.

I mesi di convalescenza: cosa fa Jova?

Sono già quattro mesi che Jovanotti si tiene lontano dal palco, ma non per questo ha smesso di dedicarsi alla musica. Nel video sui social racconta: “Scrivo, leggo molto, prendo appunti, lavoro. Faccio fisioterapia due volte al giorno e penso a quando ci rivedremo”.

“Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo, suoniamo un po’ di canzoni. Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte e importante. Mi prendo il tempo che ci vuole perché le cose devono prendere forma e poi, quando arriverà il momento, le tiriamo fuori. Leggete, ascoltate musica, state alla luce. E vogliamoci bene”, conclude nel suo messaggio ai fan.

