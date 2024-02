Killer Mike trionfa ai Grammy 2024 con la vittoria di tre premi, ma subito dopo viene arrestato: ecco che cosa è successo.

Prima il trionfo con ben tre statuette tra le mani, subito dopo le manette ai polsi. Non è qualcosa che si vede ogni giorno, ma ai Grammy Awards 2024 è successo. In arresto il rapper statunitense Killer Mike, che è stato scortato fuori dalla Crypto Arena di Los Angeles, dove era in corso la cerimonia. Ma cosa ha portato all’arresto dell’artista?

Il trionfo di Killer Mike ai Grammy 2024

Senza dubbio la vincitrice indiscussa dei Grammy 2024, che ha trionfato nella stessa categoria per ben quattro volte, è stata Taylor Swift. Ma anche Killer Mike ha ottenuto grandi soddisfazioni, con la vittoria di ben tre premi.

Il rapper ha vinto nelle categorie: Miglior Album Rap per il disco “Michael”, Miglior Canzone Rap e Miglior Performance Rap per il suo brano “Scientists and Engineers” featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.

L’arresto dopo la vittoria

Subito dopo le vittorie, però, è avvenuto un evento fuori programma. Killer Mike è stato arrestato nel corso della cerimonia, portato via in manette e scortato fuori dalla Crypto Arena di Los Angeles. Secondo le prime indiscrezioni, il rapper si sarebbe scontrato fisicamente con una addetta alla sicurezza della Crypto.com Arena, dove era in corso la cerimonia di premiazione.

La donna sostiene di aver chiesto il biglietto a Mike indirizzandolo verso i controlli di sicurezza. Ma il rapper avrebbe cercato di aggirarla e quando lei si è nuovamente piazzetta di fronte a lui per impedirgli di entrare, lui l’ha spinta a terra, causandole un infortunio a mano e dita. A quel punto la guardi ha chiesto aiuto, portando Killer Mike al conseguente arresto.

Il cantante – all’anagrafe Michael Render – ha voluto raccontare la sua versione dei fatti: “C’è stata un po’ di confusione su quale ingresso io e il mio team dovessimo usare. Abbiamo avuto a che fare con una guardia di sicurezza troppo zelante, ma io e il mio team abbiamo la massima fiducia nel fatto che alla fine sarò scagionato da ogni accusa”.

