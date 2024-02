Per il cantante sta iniziando un nuovo percorso, artistico e sentimentale: per celebrarlo si è tatuato sulla schiena il titolo del suo nuovo album.

A pochi giorni dall’inizio di Sanremo, Sangiovanni ha deciso di stupire i suoi fan pubblicando una foto del suo nuovo, enorme tatuaggio. Il cantante ha deciso di tatuarsi sulla schiena la parola “PRIVACY“, ovvero il titolo del suo nuovo album, in uscita l’1 marzo.

Sangiovanni e la rottura con Giulia Stabile

Su Instagram, Sangiovanni ha rivelato ai suoi fan di star attraversando un momento di difficoltà. Quasi certamente i problemi dell’artista sono legati alla rottura con Giulia Stabile, ballerina conosciuta ad Amici a cui è stato legato per diversi anni. La canzone che porterà a Sanremo, “Finiscimi“, è dedicata proprio a lei.

A chi, sul social, gli ha chiesto come stesse, lui ha risposto così: ” Mi sento carico per questo cambiamento che sto vivendo, per questo nuovo viaggio.” – riferendosi alla sua partecipazione a Sanremo – “Mi sento tranquillo mentalmente, ma a volte il mio corpo risponde diversamente e non è al top. È comunque una domanda complessa e preferisco dare tutto me stesso sul palco che qui“.

Sangiovanni contro gli haters

Sangiovanni di recente ha scritto un tweet piuttosto polemico, in cui si lamentava dei commenti degli haters sotto i post degli artisti. Su Instagram ha scritto: “Credo che ci siano sempre più persone a volere il male in generale perché forse hanno il male dentro e non hanno una valvola di sfogo, un obiettivo, una via di fuga. I social media sono un contesto utile e positivo per tante cose, il problema sono le persone che li popolano e le regole che non esistono (purtroppo). Tutti sono pronti a giudicare“.

Per quanto riguarda il nuovo tatuaggio, il cantante non ha dato molte informazioni. Si è limitato a confermare che si tratta di un tatuaggio vero ed indelebile, che celebra un nuovo inizio nel suo percorso musicale e di vita.

