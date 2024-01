Su X, ex Twitter, Sangiovanni se l’è presa con gli utenti che commentano in modo offensivo foto e post degli artisti.

Sangiovanni, che proprio in questi giorni si sta preparando a tornare sul palco del Teatro Ariston nella categoria Big, ha pubblicato un tweet al vetriolo contro i così detti haters, ovvero quegli utenti che, nascondendosi dietro l’anonimato, insultano pesantemente cantanti ed artisti in generale. Ecco cosa ha scritto.

Sangiovanni: il tweet contro gli haters

Nel suo tweet il cantante si è mostrato davvero arrabbiato ed ha esordito così: “Ma come ca**o state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente?“- poi ha proseguito – “Vivete nella vostra tana con quel telefonino di mer*a a sparare ca**ate sulla gente senza sapere un ca**o. Non valete niente, siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra. Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta me*da a giudicare quella degli altri. Che cosa divertente. Un milione di like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata“.

Lo sfogo non si è fermato a queste parole. Sangiovanni ha infatti continuato così: “Siete patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Siete dei frustrati e basta. Tutti geni ed esperti ma poi siete dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione. Ma andatevene a fa***lo ahahahhahaha se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore“.

Sangiovanni: il motivo dello sfogo

Dopo aver letto queste parole, alcuni fan preoccupati hanno chiesto al cantante quale fosse stata la causa di tanta rabbia. Sangiovanni li ha rassicurati rispondendo così: “Niente di preciso! volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. Volevo incentivare a fare del bene, perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio“.

