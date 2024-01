La pop star esprime rimpianti per alcune parti del suo memoir “The Woman in Me”, chiedendo scusa anche a Justin Timberlake.

Nel suo libro di memorie The Woman in Me, uscito lo scorso ottobre, Britney Spears ha incluso rivelazioni schiaccianti su tutta la sua vita, dalla sua adolescenza difficile fino alla complicata relazione con l’ex fidanzato Justin Timberlake. E’ proprio su di lui che i fan della pop star si scagliano, ma la cantate arriva in soccorso.

La rivelazione shock su Timberlake

Britney Spears ha preso una posizione pubblica di scuse riguardo al contenuto del suo libro di memorie, in cui racconta anche dettagli intimi sulla relazione passata con Justin Timberlake. Quando entrambi avevano 19 anni, la cantante rimase incinta e lui la spinse ad interrompere alla gravidanza.

In “The Woman in Me”, la Spears scrive: “Ho sempre aspettato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”. Tuttavia, “Justin sicuramente non era contento della gravidanza. Ha detto che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani”.

Dopo che Britney ha abortito, la storia è proseguito la relazione con Justin per altri due anni, per poi essere scaricata tramite un messaggio. Queste rivelazione hanno puntato i riflettori sull’immagine del cantante, che ha dovuto fare i conti con le dure critiche dei fan.

Britney Spears chiede pubblicamente scusa

La pubblicazione del libro aveva scatenato reazioni tra i fan, alcuni dei quali avevano risposto facendo volare alla posizione numero 1 degli streaming di iTunes un vecchio brano di Britney Spears che porta lo stesso titolo del singolo di Timberlake, “Selfish”. Sembrerebbe quasi una vendetta nei confronti di Timberlake, che molti fan ritengono responsabile di aver fatto soffrire Spears durante la loro relazione.

Ma adesso che la situazione si è ingigantita davvero, Britney si è sentita in colpa per aver infangato il suo ex fidanzato. Con il tentativo di aprire la strada a una possibile riconciliazione, domenica sera ha pubblicato un post di scuse sul suo profilo Instagram, che ha poi reso privato.

“Voglio scusarmi per alcune delle cose di cui ho scritto nel mio libro. Se ho offeso qualcuno delle persone a cui tengo, mi dispiace profondamente”, si legge nel post. Per quanto riguarda la nuova canzone di Timberlake, “Selfish”, la Spears l’ha definita “così bella”, sottolineando che ogni volta che vede Timberlake e Fallon insieme la fanno “ridere forte”.

