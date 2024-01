Durante il suo concerto a Barcellona, Laura Pausini ha omaggiato la memoria di Sandra Milo con parole che hanno commosso i fan.

Laura Pausini, si sa, ha il cuore grande. Ieri ne ha dato ulteriore prova quando, durante il suo concerto a Barcellona, ha dedicato parole emozionanti a Sandra Milo, icona del cinema italiano scomparsa il 29 gennaio all’età di 90 anni.

Laura Pausini: l’omaggio a Sandra Milo

Di fronte al suo pubblico spagnolo, Laura ha detto: “In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un’icona del cinema italiano che si chiama Sandra Milo e voglio dedicare l’intero concerto e questa canzone a questa donna meravigliosa. Aveva 90 anni ed era veramente un’anima splendente.”

Poi la cantante ha rivolto le sue parole direttamente a Sandra Milo: “Ciao Sandrina, ti mandiamo molti baci da Barcellona, tu amavi la Spagna! Guarda, ti salutiamo anche da qui con tutto il nostro cuore. Ciao Sandra!”. Subito dopo Laura ha iniziato a cantare “Inolvidable“, che significa Incancellabile in italiano, uno dei pezzi con cui solitamente chiude i suoi concerti spagnoli.

Buon Viaggio Cara Sandra,

La tua dolcezza , la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore ❤️

Laura Pausini: il saluto a Sandra Milo su X

Prima del concerto, la cantante aveva già condiviso con i suoi fan un tweet in cui salutava la famosa attrice. Su X, ex Twitter, Laura ha scritto: “Buon Viaggio Cara Sandra, La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore, Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi“. Insieme a queste belle parole Laura ha condiviso anche una foto di Sandra Milo. Anche su Instagram la cantante ci ha tenuto a condividere le stesse identiche parole, questa volta postando la foto di una Sandra Milo raggiante, circondata da splendidi cigni bianchi.

