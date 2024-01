E’ stato necessario un lunghissimo intervento per ricostruire il femore rotto dopo l’incidente: come sta adesso Jovanotti?

Sei mesi dopo un incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo, Jovanotti torna in ospedale. A luglio scorso, il cantante aveva riferito ai fan di essersi operato sul posto e che ci sarebbe voluto del tempo per riprendersi. Ma a settembre annuncia che il femore non era stato allineato bene, per cui sarebbe stato necessario restare con le stampelle per altri mesi. Oggi Jova ha subito un altro intervento chirurgico.

L’incidente a Santo Domingo

Il 15 luglio scorso, Lorenzo Cherubini è stato vittima di un grave incidente sulla bicicletta, mentre si trovava a Santo Domingo con la moglie, causandogli la rottura di femore e clavicola. A novembre Jova appare sui social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, raccontando di non riuscire ancora “a camminare senza stampelle”.

Non aveva nessuna certezza sui tempi che sarebbero serviti per ritornare in forma. Ma già allora sapeva cosa gli aspettava da lì a poco: “Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”, aveva detto Jovanotti nel suo video su Facebook.

Jovanotti viene operato di nuovo

A prolungare la sua convalescenza, è stato soprattutto il femore che non gli avevano allineato bene. “Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e sette”, spiegava Jovanotti nei mesi precedenti. Quel giorno è arrivato, e l’artista è tornato per l’ennesima volta in sala operatoria, per un intervento di 8 ore.

Dopo essere stato operato dai medici dell’Humanitas di Rozzano, a Milano, Cherubini appare sui social per spiegare perché è dovuto tornare sotto i ferri: “Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”.

Jova ha ringraziato il professor Guido Grappiolo e il suo team per l’operazione e ha assicurato ai suoi fan che rimarrà in ospedale per i giorni necessari. Nonostante tutto, resta ottimista promettendo di tornare in piedi “un passo alla volta” e di scrivere nuove canzoni nel frattempo. I fan non vedono l’ora di rivederlo esibirsi sul palco, tuttavia ci vorrà ancora del tempo per il cantante per riprendersi completamente e tornare in tour.

Riproduzione riservata © 2024 - NM