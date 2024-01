Ormai si sa: Laura Pausini ama il suo pubblico. Per questo non stupisce la sua reazione quando, dopo un concerto, alcuni fan l’hanno fermata mentre era in macchina.

Laura Pausini è una di quelle cantanti capaci di farsi amare non solo per la bellezza dei suoi testi, ma anche per il suo grandissimo cuore. Da sempre è disponibile con chiunque le chieda un autografo o una fotografia e durante i concerti l’affetto che nutre per il suo pubblico è palpabile. L’altra sera, dopo uno show, alcuni fan l’hanno fermata mentre era a bordo di una macchina: la reazione della cantante è stata filmata ed è diventata virale su TikTok.

Laura Pausini: il video diventato virale

L’altra sera, dopo un concerto, Laura Pausini si trovava ferma al semaforo rosso dentro la sua macchina quando è stata raggiunta dalla voce di alcuni fan che si trovavano nel veicolo affianco. Una ragazza le urla: “Ho visto 5 date” e la cantante risponde: “Davvero?“. “Sì Laura, per te qualsiasi cosa” è replica della fan. A quel punto Laura ha ringraziato tutti con affetto e, prima di ripartire con il semaforo verde, li ha salutati con un consiglio materno: “Andate piano“.

I fan, ancora increduli, hanno subito provveduto a pubblicare il video di ciò che era appena successo su TikTok, dove è diventato virale. “Quando ti chiami Laura Pausini” – si legge nel copy – “sei premiata in tutto il mondo e non smetti di ringraziare i tuoi fan dopo un concerto“. Nella caption invece si legge: “‘Andate piano‘ Il mio cuore è tuo Laura, da sempre per sempre. Ti amo.“

Laura Pausini e la “caccia al tesoro”

Sempre con lo scopo di consolidare il rapporto con i suoi fan, Laura ha deciso di lanciare una simpatica iniziativa: in alcune città dove terrà i concerti del suo Tour la cantante lascerà in giro degli oggetti legati ad alcune canzoni che canterà durante i live. “Con l’arrivo di questo nuovo anno ho pensato ad un modo per divertirci assieme durante il tour, vi sfido a trovarli tutti“, ha scritto sui social.

Qualche giorno fa la cantante ha pubblicato un video su Instagram, in cui mostra un ombrello nascosto in mezzo a dei cespugli. Prima era stata la volta di un paio di occhiali da sole rosa che erano stati lasciati sopra una recinzione. “Chi troverà per primo questo oggetto dovrà portarlo al concerto di stasera e mostrarlo ai ragazzi del merchandise (nello stand all’interno dell’arena), e avrà la possibilità di incontrare Laura in backstage poco prima dell’inizio dello spettacolo“, si legge su Instagram.

