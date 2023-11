“Siamo pronti a ripartire”, l’annuncio inatteso sulla prossima edizione del Jova Beach Party: Jovanotti it’s back.

Nessuno se lo aspettava, ma nonostante Jovanotti sia ancora in fase di ripresa dal suo incidente a Santo Domingo, i progetti per la prossima estate sono entusiasmanti. La platea è già pronta a ballare in riva al mare, soprattutto dopo la notizia che ha lanciato una bomba gigantesca sui fan: “Ci sarà una terza edizione del Jova Beach Party”.

Ritorna il “Jova Beach Party” nel 2024

Ad annunciare il ritorno del Jova Beach Party è stato Maurizio Salvadori, presidente e Ad di Trident Music, intervenendo al Passato, presente e futuro dei live in Italia organizzato in occasione della Milano Music Week.

Dopo il successo del mega party in spiaggia, che nel 2022 ha riscosso un grande successo, si riparte con la terza edizione dell’evento estivo di Jovanotti, all’insegna della musica, del divertimento e della libertà.

“Con Lorenzo Cherubini diciamo che ci sarà una terza edizione del Jova Beach Party ma la stiamo proiettando avanti nel tempo. Ci sarà ma ci stiamo ritemprando per essere pronti a ripartire”, annuncia Salvadori ai microfoni di Repubblica.

Salvadori: “Un’impresa massacrante”

Tuttavia, un evento come il Jova Beach Party richiede un grande impegno, e le difficoltà che si sono riscontrate già nelle scorse edizioni non sono state poche. Maurizio la definisce come “un’impresa sovraumana, tra permessi, infrastrutture, agibilità”.

Il manager ammette che è complesso “ospitare 40mila persone in uno spazio che sia una spiaggia o altro, in posti dove non c’è parcheggio predisposto e dove anche il pubblico è sottoposto a dei disagi in più rispetto al solito”. Tuttavia, “l’idea è vincente e nelle due edizioni precedenti ha trasmesso un’immagine di gioia e felicità, una formula indovinata”.

“Il successo lo percepivi anche da situazioni locali, con intere cittadine che non avevano mai visto niente del genere, per loro sembrava una benedizione. È stata portata ricchezza in posti non usuali, tutti gli alberghi nel giro di 50 km erano pieni e il pubblico si è divertito a livelli astronomici“, afferma Salvadori ricordando i precedenti eventi di Jovanotti.

Dove si terrà il party di Jovanotti?

Ci si chiede però se ci sono già novità per quanto riguarda le spiagge che accoglieranno il prossimo Jova Beach Party. E’ possibile che Lorenzo Cherubini Jovanotti ritorni a Campo di Mare (Brindisi), o a Cerveteri (Roma) dove si sono tenute già le edizioni del 2019 e del 2022?

Dal cantante non è stata confermata nessuna tappa ufficiale ancora, ma non si esclude che il grande evento possa ripetersi un’altra volta nelle due città che sono state già teatro di estremo divertimento.

