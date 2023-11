Scelta dolorosa per Ambra Angiolini che ha dovuto scegliere chi eliminare tra i suoi due concorrenti: Matteo Alieno e Angelica Bove.

Un momento drammatico per Ambra Angiolini, che durante la puntata di ieri del talent è stata messa davanti ad una dolorosa scelta. Il destino non è stato dalla sua parte, scegliendo proprio lei per eliminare uno dei suoi due concorrenti in sfida. A un passo dalla finale, il giovane artista Matteo Alieno ha dovuto lasciare X Factor.

X Factor, la scelta tra Matteo e Angelica

La dura sentenza sarebbe potuta toccare a Fedez o Dargen D’Amico. Eppure, le regole del “gioco” hanno costretto proprio Ambra Angiolini – che ha portato con sé in squadra i due sfidanti al ballottaggio – a dover decidere chi eliminare tra Matteo Alieno e Angelica Bove.

Visibilmente distrutta, Ambra ha detto a Francesca Michelin di non essere in grado di decidere, ma la conduttrice – pur scusandosi – ha ribadito che purtroppo lo prevede il regolamento. Comprendendo la difficoltà di Ambra, Fedez e Dargensi sono detti disponibili a cambiare l’ordine.

Tuttavia, votando per l’eliminazione di Matteo Alieno, i due giudici avevano già reso ininfluente la preferenza di Ambra.

L’eliminazione di Matteo Alieno

Gli otto concorrenti si sono sfidati in due manche. Ma al ballottaggio per la Semifinale (dove gli artisti presentano i loro inediti) sono finiti i due componenti della squadra di Ambra, Matteo Alieno e Angelica Bove.

Comprendendo ormai il suo destino, il concorrente con ironia ha consigliato di dire “elimino Matteo Alieno”. Cosa che Ambra, in lacrime, ha fatto. E’ stato quindi Matteo a dover abbandonare definitivamente la gara, mentre sono salvi gli Astromare, che sono riusciti a superare anche il cambio giudice all’ultimo momento, dopo l’allontanamento di Morgan da X Factor.

“Matteo è un cantautore che già faceva il suo lavoro, semplicemente da domani ricomincerà a cantare le sue canzoni e proporre il suo repertorio che io adoro”, ha detto Angiolini dopo l’eliminazione. Prima di congedarsi, Alieno dichiara: “Io volevo ringraziare tutti, tutti i giudici e anche Morgan, la produzione, i concorrenti. Fortunatamente, a meno che qualcuno mi stia puntando un fucile non morirò, ci vediamo fuori e io sono molto felice“.

