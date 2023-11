In uscita l’8 dicembre un magico cofanetto dedicato a Raffaella Carrà: “GLI ANNI RCA DI RAFFAELLA I SINGOLI 1971-1972”.

Raffaella Carrà, icona intramontabile della musica e dello spettacolo, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella scena italiana e internazionale. L’8 dicembre esce “GLI ANNI RCA DI RAFFAELLA I SINGOLI 1971-1972”, l’esclusivo cofanetto che fa seguito al precedente “Raffaella Carrà. Gli anni RCA – i singoli 1970-1971”.

Il cofanetto dedicato a Raffaella Carrà

Il cofanetto rappresenta un’opportunità unica per i fan di Raffaella Carrà di rivivere la magia dei suoi più grandi successi. Al suo interno sono compresi quattro 45 giri originali e un inedito, concludendo il ciclo dei singoli RCA dell’artista degli anni ’70.

Il 7” 45 giri inedito contiene “Tuca Tuca (English vrs) / Regue (Reggae Rrrr Spanish vrs)”, mentre il brano “Regue” sarà disponibile per la prima volta in Italia in quanto stampato in origine unicamente per il mercato cileno nel 1971.

Si tratta di un cofanetto da collezione, reso speciale dalla riproduzione fedele alla versione originale dei quattro dischi e l’aggiunta del disco bonus. Sarà disponibile nelle versioni nero negli store fisici e digitali e colorato in tiratura limitata e numerata a 500 copie unicamente sullo Store Sony Music.

I dischi presenti in “GLI ANNI RCA DI RAFFAELLA I SINGOLI 1971-1972”

Di seguito, i cinque dischi presenti all’interno di “GLI ANNI RCA DI RAFFAELLA I SINGOLI 1971-1972”:

Maga Maghella / Papà

El Borriquito / Raindrops Keep Fallin’ On My Head

Tuca Tuca Si / Accidenti a quella sera

T’ammazzerei / Era Solo Un Mese Fa

I Like It (Tuca Tuca) / Regue (Reggae) – Vinile 7’’ Bonus

Da giugno, sono finalmente disponibili per l’ascolto in digitale nove album di Raffaella Carrà, tra cui “Fiesta (Italian Edition)”, “Mi spendo tutto”, “Raffaella (1988)”, “Raffaella (1971)”, “Raffaella… Senzarespiro”, “Scatola a sorpresa”, “Milleluci”, “Felicità tà tà” e “Raffaella (1978)”.

Questi album sono disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download.

La Docuserie “Raffa” su Disney+

Inoltre, Disney+ presenterà “Raffa”, la prima docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà, disponibile dal 27 dicembre sulla piattaforma. Prodotta da Fremantle, diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, ripercorre la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo.

Con il suo stile inconfondibile e con la sua straordinaria abilità di coinvolgere il pubblico, Raffaella Carrà ha trasceso la dimensione musicale, ha sfidato senza paura gli stereotipi di genere, ha superato censure e ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella scena italiana e internazionale. Un vero emblema di intraprendenza e libertà.

Riproduzione riservata © 2023 - NM