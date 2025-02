Francesca Michielin rompe il silenzio su Fedez: ecco cosa ha detto

Francesca Michielin ha risposto ad una domanda scomoda sulla vita privata di Fedez: ecco le parole della cantante.

Nonostante l’infortunio alla gamba durante le prove per il festival, Francesca Michielin sta portando avanti con successo la sua partecipazione a Sanremo 2025. La cantante, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha dovuto rispondere ad una domanda piuttosto scomoda sulla vita privata di Fedez e sulle polemiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane.

Francesca Michielin: la partecipazione a Sanremo

Francesca Michielin è tra le protagoniste di Sanremo 2025 con “Fango in paradiso“, brano che sta riscuotendo un discreto successo sia sui social che sulle piattaforme di streaming. Superato brillantemente il piccolo incidente che ha fatto preoccupare i fan, la cantante nelle prime serate di festival ha fatto emozionare il pubblico e si è commossa lei stessa dopo la sua seconda esibizione.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 www.notiziemusica.it

Sull’incidente avuto durante le prove, Michielin ha detto: “Se mi aspettavo un Sanremo infortunata? No, ma mi sta dando cazzimma”. La cantante ha poi rivelato di avere un rito scaramantico che l’ha accompagnata durante le serate di festival: “Metto mutande rosse come se fosse Capodanno”.

Le sue parole su Fedez

Durante la conferenza stampa, Francesca Michielin ha dovuto rispondere ad una domanda sulla vita privata di Fedez. I due sono da tempo amici e colleghi e hanno partecipato insieme a Sanremo 2021 con il brano “Chiamami per nome”.

Alla domanda del giornalista su cosa ne pensasse delle polemiche emerse nelle ultime settimane, lei ha risposto: “Cosa ne penso? Non so, non so cosa dire. Il pezzo mi piace molto, io sono fan del parlare di musica e secondo me la canzone è bellissima. Lui la sta cantando molto bene ed è convincente. Posso dire questo, poi sul resto non aggiungerei chiacchiere. Per una volta che possiamo parlare di musica, secondo me proviamoci. Grazie”.