Sanremo, Giorgia parla della top 5 senza donne: “Il problema c’è”

Nella top 5 di Sanremo 2025 c’erano solo uomini: Giorgia ha commentato l’accaduto con parole che fanno riflettere.

A Sanremo 2025, Giorgia si è classificata sesta con il brano “La cura per me” mentre nella cinquina finalista sono rientrati solo uomini. Ospite della puntata di Domenica In Speciale Sanremo andata in onda domenica 16 febbraio, la cantante ha avuto modo di riflettere sulla sua partecipazione alla kermesse e in particolare sulla classifica finale della gara. Scopriamo cosa ha detto.

Giorgia: l’assenza di donne nella classifica finale

Nel corso della puntata, Giorgia ha affrontato la questione della rappresentazione femminile a Sanremo e della totale assenza di donne nella cinquina finalista.

Giorgia

“Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è” – ha affermato la cantante sottolineando l’esistenza di una disparità di genere nella competizione. Giorgia ha poi aggiunto: “Quando va bene a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un’altra”. Con queste parole l’artista ha espresso un forte senso di solidarietà femminile e vicinanza alle sue colleghe.

Giorgia ha poi dichiarato che la parità sarà raggiunta solo quando la distinzione tra uomini e donne non si noterà più. “Arriveremo ad un punto in cui non si deve più notare se c’è o non c’è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è. La normalità sarà non stupirsi più. Bisogna lavorare sulla mentalità dei piccoli” – ha affermato.

“C’è qualcosa nella nostra mentalità sedimentato da millenni… il giorno che non dovremmo più fare questa distinzione sarà un giorno migliore” GIORGIA SERVENDO A #domenicain #sanremo2025 pic.twitter.com/PfTLRuqrQ6 — damiano 🌪️ (@nevesumarte) February 16, 2025

L’esperienza a Sanremo 2025

Parlando della sua esperienza a Sanremo 2025, Giorgia ha poi aggiunto: “Questa volta sono arrivata con un bagaglio di ansia e paura, vado via con bagaglio di gioia. Io mi aspetto sempre il meteorite, mi porto indietro una bella Giorgia. Ho fatto bene a rimboccarmi le maniche e rimettermi sotto come avessi 20 anni. Sembra banale, ma i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più“.