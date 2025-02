Carlo Conti rivela: “ecco le mie canzoni preferite di Sanremo 2025”

Intervistato da Le Iene, Carlo Conti ha rivelato alcuni retroscena su Sanremo 2025 e ha svelato le sue canzoni preferite tra quelle in gara.

In una recente intervista concessa a Stefano Corti per Le Iene, Carlo Conti ha condiviso riflessioni e aneddoti riguardanti la sua esperienza alla guida dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dallo scambio di messaggi con Amadeus, alle sue canzoni preferite tra quelle in gara, ecco cosa ha raccontato il direttore artistico della kermesse.

Carlo Conti: i messaggi di Amadeus

Nel corso dell’intervista, Carlo Conti ha parlato del suo rapporto con Amadeus e dei messaggi che i due conduttori si sono scambiati dopo la conclusione del Festival. Dal testo degli sms emerge un rapporto fatto di fiducia, affetto e soprattutto di stima reciproca.

Carlo Conti – www.notiziemusica.it

“Caro Carlo, sta andando alla grandissima” – scrive Amadeus – “ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia“.

“Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza” – è stata la risposta di Conti. Parlando del rapporto con l’amico, il direttore artistico di Sanremo 2025 ha anche specificato: “Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada“.

Le canzoni preferite di Carlo Conti

Nel corso dell’intervista a Le Iene, Conti ha anche rivelato un segreto che fino ad ora non aveva condiviso con nessuno: le sue canzoni preferite tra quelle in gara a Sanremo 2025. “La mia canzone preferita del Festival? Una è quella di Lucio Corsi con Volevo essere un duro, poi l’altra è Viva la vita di Francesco Gabbani” – ha raccontato il conduttore.