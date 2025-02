Morgan contro Sanremo 2025: “Mi fa schifo”

Morgan senza freni: dopo le prime due serate di festival il cantautore ha sparato a zero contro Sanremo 2025.

Nonostante il grande successo di ascolti che sta riscuotendo, a qualcuno Sanremo 2025 non sta proprio piacendo. Stiamo parlando di Morgan, che come al solito ha espresso in maniera estremamente colorita la sua insofferenza verso la nuova edizione di Festival. Ecco cosa ha detto.

Morgan: le sue parole su Sanremo 2025

Morgan non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disappunto verso l’edizione 2025 del Festival di Sanremo. Le parole dell’ex Bluvertigo, affidate a una storia su Instagram, non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche.

Morgan

“Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote inesistenti.“ – scrive il cantautore. Anche il contenuto dei brani non lo ha lasciato soddisfatto: “I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Eppure non è tutto da buttare. Nella storia successiva, infatti, Morgan ha indicato quello che secondo lui sarebbe l’unico aspetto positivo della nuova edizione di Sanremo.

Morgan: un’unica nota positiva

Nonostante il mare di critiche, Morgan trova tuttavia un elemento da salvare nel novero delle iniziative del Festival di Sanremo 2025: l’invito esteso ai Duran Duran. La celebre band britannica rappresenta per l’artista un’esclusione dalla generale mediocrità che, secondo lui, ha caratterizzato l’edizione.

“L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran” – scrive il cantautore. La band guidata da Simon Le Bon salirà sul palco dell’Ariston come ospite nel corso della terza serata di Festival il 13 febbraio 2025. Le parole di Morgan rispecchiano una visione della musica intensamente radicata nella ricerca dell’autenticità e dell’originalità, lontana dai compromessi commerciali o dalle mode passeggere.