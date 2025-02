Damiano David è stato il super ospite della seconda serata di Sanremo: secondo Dagospia sarebbe arrivato con un jet privato.

Ieri sera si è svolta la seconda serata di Sanremo 2025. Il super ospite scelto per l’occasione dal direttore artistico Carlo Conti è stato Damiano David, fontman dei Maneskin che insieme alla band ha vinto l’edizione 2021 della kermesse con il brano “Zitti e buoni”.

Ieri sera Damiano ha incantato il pubblico dell’Ariston con un commovente tributo a Lucio Dalla. Tuttavia, non è sfuggito un particolare sulla sua presenza al festival che ha suscitato qualche polemica: secondo quanto riportato da Dagospia, l’artista sarebbe arrivato a bordo di un jet privato.

Damiano David: super ospite a Sanremo

Prima volta all’Ariston senza i Maneskin per Damiano David. Il cantante ha intrapreso da mesi un percorso da solista che lo sta portando ad allontanarsi, almeno momentaneamente, dalla band. Ieri, sul palco dell’Ariston, l’artista ha prima reso omaggio all’intramontabile Lucio Dalla esibendosi sulle note di “Felicità” insieme ad Alessandro Borghi.

Damiano David

Poi Damiano è tornato nuovamente sul palco e ha incantato il pubblico sanremese con il suo ultimo singolo “Born with a broken heart”. Prima di uscire di scena, il cantante ha dichiarato: “Lo ripeterò sempre che non è importante quante cose farò nella mia carriera, questo (Sanremo, ndr) sarà sempre il mio risultato più grande. Quello che abbiamo fatto con la band ci ha aperto il mondo. Rifarlo adesso è una responsabilità. È più pesante perché sono solo. Sanremo è il punto più alto, poterlo fare anche da solista è altissimo“.

Il jet privato per arrivare a Sanremo

Al di là delle bellissime esibizioni, la presenza di Damiano a Sanremo ha sollevato anche una piccola polemica. Sembra infatti che il cantante sia arrivato nella città ligure a bordo di un jet privato.

A riportarlo è stato il sito d’informazione Dagospia, che scrive: “Damiano David (guai a chiamarlo Damiano dei Maneskin) sarà ancora una volta sul palco dell’Ariston, questa volta in solitaria come ‘superospite internazionale’. Il cantante è arrivato in Riviera con un aereo privato, ma ‘se lo è pagato da solo‘ aggiungono a bassa voce dalle parti dell’organizzazione“. Per il momento il cantante non ha commentato l’indiscrezione.