Damiano David ospite a Sanremo: “Non mi esibirò da solo”

Questa sera Damiano David sarà il super ospite della seconda serata di Sanremo: ecco cosa ha rivelato sulla sua partecipazione.

Dopo la vittoria di Sanremo 2021 insieme ai Maneskin con il brano “Zitti e Buoni“, stasera Damiano David salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston senza i suoi compagni di band e lo farà in veste di super ospite della seconda serata di Festival.

Durante la conferenza stampa, l’artista ha rivelato alcune informazioni fino ad ora inedite sulla sua esibizione di questa sera: scopriamo tutti i dettagli!

L’omaggio a Lucio Dalla

Damiamo David questa sera non porterà sul palco dell’Ariston uno dei suoi brani da solista pubblicati negli ultimi mesi, ma un pezzo di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico Carlo Conti durante la conferenza stampa che precede la seconda serata.

Damiano David

“Ho accennato che inizierai dopo le nuove proposte con un brano di un grande artista italiano, ma non ho rivelato quale. Vuoi svelare tu il segreto?” – ha esordito Conti. Damiano allora ha aggiunto: “Faremo un omaggio a Dalla che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Abbiamo pensato che siccome questo è un palco speciale, avremmo dovuto portare qualcosa di speciale”.

Damiano David: “Non sarà solo”

Le sorprese non sono finite qui. Damiano ha poi rivelato che questa sera, a rendere omaggio all’intramontabile Lucio Dalla insieme a lui, ci sarà anche un altro artista. “C’è una sorpresa: non sarò solo sul palco.” – ha dichiarato il cantante – “Sarò accompagnato da un altro grandissimo talento“.

Conti ha incalzato: “E il titolo del brano è?”. Il frontman dei Maneskin ha prontamente replicato: “Ce lo teniamo per stasera”. Per ora quindi rimane un mistero chi sarà l’artista che si esibirà insieme a Damiano David sul palco dell’Ariston e quale sarà la canzone di Dalla scelta per animare questa seconda serata di Festival.