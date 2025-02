Francesca Michielin è caduta dalle scale dell’Ariston durante le prove per Sanremo 2025: ecco come sta adesso la cantante.

Il Festival di Sanremo è alle porte e come sempre non possono mancare i colpi di scena e gli imprevisti dell’ultimo minuto. Dopo il ritiro di Emis Killa dalla competizione, adesso è Francesca Michielin a far preoccupare il pubblico.

La cantante, che sarà in gara alla kermesse con “Fango in Paradiso”, è caduta dalle scale dell’Ariston durante le prove e sui social ha pubblicato alcune foto con un tutore alla gamba. Ecco come sta adesso.

Francesca Michielin: l’incidente durante le prove

A 4 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Francesca Michielin era prontissima a tornare sul palco dell’Ariston. Purtroppo la cantante ha avuto un’incidente che potrebbe complicare la sua partecipazione alla competizione.

Francesca Michielin (ph. Francesco Prandoni)

Durante le prove per il Festival, Michielin è scivolata dalle scale infortunandosi una gamba. A raccontare l’episodio è stata la stessa artista tramite un post pubblicato su Instagram in cui mostra la gamba coinvolta nell’incidente fasciata da un tutore.

Francesca Michielin: come sta adesso

Nel post si vede Francesca sorridente, seduta in macchina, con la gamba ferita stesa. Nella didascalia la cantante scrive: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!“.

Nonostante l’incidente, Michielin non si scoraggia ed è pronta a partire alla volta di Sanremo. Il post infatti si conclude con un commento che ha rassicurato i fan sulla sua presenza alla kermesse: “Pronta a partire“.

Francesca non ha fornito ulteriori dettagli, ma le sue parole fanno intendere che le conseguenze dell’incidente non siano così gravi da impedirle di partecipare al Festival, Non ci resta che aspettare martedì per scoprire se la cantante avrà del tutto risolto l’inconveniente o se invece sarà costretta a salire sul palco dell’Ariston indossando il tutore.