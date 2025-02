Gerry Scotti parla dell’ipotesi Sanremo a Mediaset: cosa ha detto

Durante l’ultima conferenza stampa Gerry Scotti ha affrontato diversi temi, tra cui l’ipotesi del passaggio di Sanremo a Mediaset.

Il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato con la conferenza stampa di questa mattina a cui hanno partecipato, oltre al direttore artistico Carlo Conti, anche Antonella Clerici e Gerry Scotti, co-conduttori della prima serata.

Tra i tanti temi affrontanti, Scotti ha commentato l’ipotesi del possibile trasferimento della kermesse dalla Rai a Mediaset. Scopriamo cosa ha detto!

Gerry Scotti a Sanremo: le sue parole

I due co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025 saranno Antonella Clerici, noto volto della Rai, e Gerry Scotti, che nella usa lunga carriera ha invece sempre lavorato per Mediaset. Nonostante l’appartenenza alla rete “rivale”, il conduttore ha sempre avuto un rapporto di stretta amicizia con Carlo Conti, che ha deciso di invitarlo alla serata di apertura della kermesse.

Durante la conferenza stampa, Scotti ha commentato con ironia: “Sono colui che ha condotto meno Festival della storia di Sanremo! Ringrazio la Rai per avermi fatto sentire così amato, nonostante l’appartenenza ad un’altra azienda (Mediaset, ndr)”.

Gerry Scotti posa a braccia spalancate in un corridoio. – www.notiziemusica.it

L’ipotesi del passaggio di Sanremo a Mediaset

Durante la conferenza stampa Gerry Scotti ha affrontato diversi temi. Uno dei più interessanti è l’ipotesi che, in futuro, Sanremo possa passare dalla Rai a Mediaset. Sul punto il conduttore si è espresso in modo chiaro senza lasciare spazio a dubbi: “Non sottende nulla di questo la mia presenza, è più facile che io conduca il Festival qui alla Rai che Mediaset si prenda tutto il baraccone“.

“Silvio cosa avrebbe detto? ‘Mettiti la cravatta’, come mi diceva ogni volta. Non ho mai sentito seriamente parlare di un’operazione del genere e mi sembra fantasia pura discuterne adesso” – ha poi precisato Scotti per chiarire ogni dubbio. Il Festival di Sanremo, quindi, non prevede di cambiare rete nel prossimo futuro.