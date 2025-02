Dopo la caduta di Francesca Michielin, anche Kekko dei Modà ha avuto un incidente all’Ariston: ecco come sta adesso.

L’Ariston continua a mietere vittime tra gli artisti. Dopo l’infortunio di Francesca Michielin che è caduta dalle scale durante le prove per il Festival, anche Kekko Silvestre, cantante dei Modà, ha avuto un incidente. L’artista si è infortunato dietro le quinte del teatro poco prima delle prove generali.

La sua assenza al Green Carpet del Prima Festival ha fatto preoccupare i fan, che temono per la sua partecipazione a Sanremo. Scopriamo cosa gli è successo e come sta adesso.

Kekko dei Modà: incidente nel dietro le quinte

Il Green Carpet è l’evento che segna in maniera ufficiale l’inizio di Sanremo ed è la prima apparizione collettiva degli artisti in gara alla kermesse. I Modà erano presenti, ma senza il loro frontman Kekko Silvestre.

Secondo quanto riportato il cantante sarebbe caduto nel dietro le quinte, poco prima dell’inizio delle prove generali, e avrebbe riportato una lieve contusione toracica. Immediata la preoccupazione dei fan che temono di non vedere Silvestre sul palco dell’Ariston nel corso delle prossime sere.

Kekko Silvestre dei Modà

Kekko dei Modà: come sta adesso

A riportare per prima la notizia dell’incidente è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che sarà una presenza fissa del DopoFestival insieme ad Alessandro Cattelan. Anche l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha commentato l’accaduto definendo “critiche” le condizioni di Kekko Silvestre.

Tuttavia, precisa Parpiglia, la sua partecipazione al Festival per il momento non è assolutamente messa in discussione. Per ora Silvestre non ha rilasciato nessuna dichiarazione e non ha rivelato nessun dettagli sull’incidente. Dopo il ritiro di Emis Killa dalla competizione e la caduta di Francesca Michielin dalle scale dell’Ariston, la settima santa del Festival di Sanremo inizia con un nuovo imprevisto per uno degli artisti in gara.