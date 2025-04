Fedez è pronto a tornare con una nuova canzone: in un video pubblicato sui social ne ha svelato una piccola parte ai fan.

Dopo il recente avvistamento in compagnia di Clara di cui si è molto parlato, Fedez ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé. Il rapper di “Battito” sembra infatti in procinto di lanciare una nuova canzone dal titolo “Pensavo fosse amore“: su TikTok ha fatto un piccolo spoiler ai suoi fan.

Fedez: il successo a Sanremo 2025

A Sanremo 2025 Fedez ha conquistato tutti con “Battito“, un brano che affronta il tema della depressione e del dolore che ne consegue. La traccia presentata dal rapper al Festival ha ottenuto un notevole successo, ma ad aver attirato l’attenzione su di lui non è stata solo la canzone, ma anche i gossip sulla sua vita privata.

Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Nonostante le controversie e le speculazioni sulla sua stabilità emotiva, “Battito” ha permesso a Fedez di salire al quarto posto nella classifica finale dell’Ariston, riconfermando il suo talento e la sua popolarità. Adesso, il rapper sembra pronto a rilasciare un nuovo singolo: su TikTok ha pubblicato un video in cui ne canta un piccolo pezzo.

Un nuovo singolo all’orizzonte

Oggi, Fedez sembra pronto a conquistare nuovamente i fan con “Pensavo fosse amore“. Le prime strofe del brano, condivise tramite un video su TikTok, hanno subito conquistano l’attenzione del pubblico per il cinismo con cui l’artista affronta il tema dell’amore.

Nel testo emergono tematiche quali il disamore e la delusione, condite da una punta di sarcasmo e autoironia, elementi che non mancano mai nelle canzoni di Fedez. Frasi come “Mi hai detto che ti sposerai sul lago di Como, mi viene da dire condoglianze allo sposo” e “Ti chiamano geisha ma non porti il kimono, pensavo fosse amore invece eri a lavoro“, lasciano presagire che si tratterà di un singolo ricco di riflessioni personali, ma anche di critiche verso relazioni superficiali e finzioni sentimentali.