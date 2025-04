“Non è una gara a chi ce l’ha più lungo”: sui social si accende la discussione tra due ex cantanti di Amici. Scopriamo tutti i dettagli.

Nelle ultime ore su TikTok è scoppiata una lite tra due ex concorrenti del talent Amici di Maria De Filippi: LDA, ossia Luca D’Alessio, e Luigi Strangis. Ma cosa è successo? Il figlio di Gigi D’Alessio è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo durante la quale ha parlato, tra le altre cose, della fine della relazione con Miriam Galluccio. Una clip dell’intervista pubblicata sui social ha acceso la discussione con il collega.

LDA: il video su TikTok

Dopo la diffusione su TikTok di un frammento dell’intervista di LDA a Verissimo, un utente ha puntato il dito contro il cantante. “Essere andato a Sanremo lui che non è arrivato neanche in finale mentre il vincitore no, non è perché accozzato, no” – si legge in un commento. Il riferimento è chiaramente a Luigi Strangis, artista che ha trionfato all’edizione 2021 di Amici.

LDA

Il commento suggeriva che il successo di Luca D’Alessio fosse immeritato rispetto a quello di Strangis e dovuto soprattutto alla fama del padre. Il cantante non ha apprezzato questa insinuazione ed ha prontamente risposto: “confronta i pezzi su Spotify”, riferendosi alla differenza di ascolti tra le sue canzoni e quelle del vincitore di Amici 21.

La risposta di Luigi Strangis a LDA

La situazione si è ulteriormente complicata con l’intervento di Luigi Strangis che, sentendosi chiamato in causa, ha replicato a sua volta nei commenti sotto il video. “Sotto un video in cui parli d’amore, l’unico commento con la tua risposta è questo. Non è una gara a chi ce l’ha più lungo Luchì” – ha scritto il cantante.

Guardando ai numeri su Spotify, entrambi gli artisti vantano milioni di ascolti per i loro brani, con LDA che registra quasi 200.000 ascoltatori mensili e Strangis 41.197. Brani come “Bandana” di LDA e “Tienimi stanotte” di Strangis mostrano come entrambi abbiano lasciato un segno nel panorama musicale, dimostrando che il successo può assumere forme diverse.