“Sto passando giorni difficili”: Benji si apre con i fan

Tramite un video Bejamin Mascolo, del duo Benji e Fede, ha rivelato ai fan di star attraversando un periodo difficile.

Nelle ultime è andato virale sui social un video in cui Benjiamin Mascolo rivela ai fan di star attraversando un periodo complicato per quanto riguarda la sua salute mentale. In passato l’artista aveva già rivelato di aver sofferto di depressione e adesso è tronato ad affrontare questo delicato argomento. Ecco cosa ha raccontato.

Benjamin Mascolo: il video per i fan

Benjiamin Mascolo è tornato a parlare di depressione sui suoi canali social, una malattia che sta prosciugando completamente le energie mentali dell’artista di Benji e Fede. “Sto passando giorni difficili, come se qualcosa mi stesse mangiando dentro” – ha spiegato nell’ultimo video che ha pubblicato su TikTok.

“Ma per fortuna non è un periodo triste. Anzi, è un periodo molto felice, pieno di cambiamenti e gioie. Proprio perché è un periodo felice, avere quattro o cinque giorni così, in cui faccio fatica a fare qualsiasi cosa, mi ricorda quanto la vita sia fatta di alti e bassi” – ha aggiunto Benji.

Poi il chitarrista ha rivelato: “Vi dico tutto questo perché oggi ho fatto un pensiero, che è più facile da dire che da rispettare: io faccio spesso grandi danni nei giorni in cui mi sento così. Le cose che mi hanno danneggiato di più, nella vita personale e lavorativa, le ho sempre fatte quando stavo a pezzi”-