Alessandra Amoroso ha rivelato come Maria De Filippi abbia capito della gravidanza senza che la cantante glielo avesse detto.

La cantante è stata ospite a Radio 105 e in tale occasione ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato come Maria De Filippi abbia scoperto la gravidanza senza che nessuno le avesse detto nulla.

Il racconto di Alessandro Amoroso

Alessandra Amoroso ha spiegato che Maria De Filippi è stata una delle prime persone a cui ha raccontato di essere incinta. A tal proposito, la cantante ha dichiarato: “Io non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata ad indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto “Ma tu sei incinta” “.

A questo punto Alessandra è scesa maggiormente nel dettaglio, spiegando con precisione come siano andati i fatti: “Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta. Comunque lei mi ha chiesto se fossi incinta e io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì che c’aveva preso“.

Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

Il profondo legame tra Alessandra Amoroso e Maria De Filippi

Come è noto, Alessandra Amoroso è diventata famosa grazie ad Amici, il celebre talent di Maria De Filippi. È proprio durante la trasmissione che la cantante ha conosciuto Maria, creando un legame che nel tempo è durato, rafforzandosi ogni giorno di più. La stessa Alessandra non ha mai smesso di pronunciare parole di affetto e gratitudine verso Maria. In una vecchia intervista, aveva così dichiarato: “Io la chiamo mamma. Lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare“.