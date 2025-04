Il rapper Lazza è diventato protagonista di un acceso scontro con un utente su X. L’origine della lite è stato un commento indirizzato all’artista, il quale, non avendolo preso bene, ha deciso di ribattere. Tuttavia agli utenti non è piaciuto il tono di voce usato da Lazza ed è scoppiata una polemica.

La considerazione dell’utente non è piaciuta a Lazza, il quale ha risposto dando origine a una pesante polemica che ha acceso il social.

In merito al suo ultimo album (“ Locura “, uscito nel 2024), Lazza ha risposto: “Quello è un missile“, ma l’utente ha proseguito: “Sì, uno di quelli di SpaceX che scoppiano a 5 metri d’altezza“. A questo punto il rapper ha pubblicato un’ulteriore risposta che ha colto di sorpresa il pubblico di X: “Silenzio, non ti ho detto di rispondere“.

Lo spiacevole evento non è piaciuto al pubblico di X. A tal proposito, Grazia Sambruna, noto volto televisivo e scrittrice ha deciso di dire la sua: “Anche oggi, purtroppo, Lazza riconferma di non sapere stare sui social. Non so perché il suo management gli permetta ancora di usarli liberamente. Non si risponde così alla gente“.