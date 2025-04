Tony Effe, Francesco Totti e l’allenamento per due a Roma

Tony Effe e Francesco Totti hanno deciso di condividere sui social la loro corsetta al Circo Massimo e lo scatto è diventato virale.

All’apparenza potrebbe sembrare che Tony Effe e Francesco Totti non abbiano nulla in comune. Il primo, rapper, il secondo, ex stella del calcio: sembra che provengano da due mondi paralleli. In realtà Tony e Totti hanno in comune molto più di quello che possiamo immaginare, come l’amore per Roma, la loro città natale e la passione per l’attività fisica.

A tal proposito è diventato virale uno scatto che ritrae i due amici impegnati in una sessione di allenamenti.

La foto virale di Tony Effe e Francesco Totti

Tony Effe e Francesco Totti hanno deciso di darsi appuntamento per condividere una sessione di allenamento: l’attività svolta? La corsa! Per l’occasione l’improbabile coppia ha scelto come location uno dei luoghi simbolo di Roma: il Circo Massimo.

Durante la corsetta il rapper e l’ex capitano della Roma hanno deciso di concedersi una breve sosta per immortale il momento. Ecco quindi che si sono scattati un selfie dove appaiono sorridenti, foto che poi è stata condivisa da Totti sulle sue storie di Instagram. In accompagnamento una canzone di sottofondo scelta non a caso. Si tratta, infatti, di “Damme na’ mano“, il brano che Tony ha presentato al Festival di Sanremo 2025.

Nel giro do poco tempo lo scatto è diventato virale, cogliendo di sorpresa i fan.

Totti partecipa alla partita “Integration Heroes” a San Siro, Milano, il 23 maggio 2022 – notiziemusica.it

Tony Effe su Francesco Totti: “È il mio primo amore”

Dunque, non solo la passione per lo sport, ma anche l’amore per la Capitale e per la Roma. Non è nuovo il fatto che Tony sia da sempre una grande tifoso della squadra giallorossa e soprattutto, un grande fan di Francesco Totti.