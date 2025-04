Pupo è stato costretto a chiudere la sua storica gelateria toscana “Gelato al Cioccolato” dopo dieci anni: ecco i motivi.

Dopo dieci anni di attività, la gelateria “Gelato al cioccolato” fondata da Pupo nel giugno 2015 a Ponticino chiude definitivamente. Il nome del locale era legato a uno dei più grandi successi del cantante, ma come le note di una canzone che sfuma lentamente, anche la storia della sua gelateria è giunta al termine. Scopriamo i motivi dietro questa decisione.

Pupo chiude la gelateria “Gelato al cioccolato”: un addio dolce amaro

La gelateria di Pupo è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Ponticino e non solo. Gestito inizialmente dalle figlie del cantante, l’esercizio era passato nel 2021 sotto la gestione della signora Mascia, lodata da Pupo per l’eccellente lavoro svolto nonostante il “carico troppo pesante“.

Pupo

La decisione di chiudere dopo una pausa di riflessione di alcuni mesi non è stata facile per nessuno, specialmente per Pupo stesso, come sottolineato in un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale. “Non è stata, credeteci, una decisione semplice ma, una serie di motivazioni e valutazioni personali e commerciali che sarebbe lungo elencarvi e spiegarvi, ci hanno alla fine convinto che questa era la strada da seguire” – si legge.

La musica non si ferma: in arrivo un nuovo locale

Nonostante la chiusura di un capitolo importante, Pupo non si ferma qui. Il cantante ha già annunciato l’apertura di un nuovo locale, il Country Family, prevista per settembre. Questo nuovo spazio vuole essere un punto di incontro per la comunità, aperto tutto l’anno, dove arte, musica ed eventi varieranno il programma, creando così un ambiente vivo e sempre diverso.

È chiaro che, anche se su note diverse, il desiderio di Enzo Ghinazzi di contribuire alla vita culturale e sociale del suo territorio rimane immutato.